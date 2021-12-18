Türk derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe’yi yenerek finale yükseldi!

Sete 3-0'la başlayan Fenerbahçe Opet'e Cansu Özbay'ın servise geldiği bölümde 8-0'la karşılık veren VakıfBank, teknik molaya Zehra Güneş'in sayılarıyla 12-8 önde girdi. Etkili servislerle rakibini 13-13'te yakalayan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın servis sayısıyla sette bir kez daha öne geçti: 17-18. Yine büyük heyecana sahne olan setin sonunda az hata yapan VakıfBank, seti 25-23 maçı da 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

VakıfBank, finalde yarın saat 18.30'da bu organizasyonun ve FIVB Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu İtalyan temsilcisi Imoco Volley'le karşılaşacak. Fenerbahçe Opet ise üçüncülük maçında saat 15.00'te Brezilya ekibi Minas'la karşı karşıya gelecek.