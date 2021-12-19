Son dakika: Fenerbahçe dünya üçüncüsü oldu! Minas’a set vermedi

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya temsilcisi Minas'ı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.



Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-11 önde girdi. Rakibi karşısında savunmada az hata yapan sarı lacivertliler hücumda Lazareva ve Fedorovtseva ile sayılar bulunca seti 25-18 hanesine yazdırdı.



İkinci sete iyi başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Teknik molaya 12-4 üstün giren sarı lacivertli takım Meliha İsmailoğlu'nun servis turunda üst üste 9 sayı alarak farkı 21-4'e getirdi. Savunmada dağılan Minas, Fedorovtseva'nın hücumlarına çözüm bulamayınca Fenerbahçe Opet seti farklı bir şekilde kazanarak durumu 2-0'a getirdi: 25-7.





Bu skorla Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde en farklı setine imza attı.



Üçüncü sete daha iyi başlayan taraf Minas oldu. Savunmada toparlanan Brezilya temsilcisi hücumda da sayılar üretti. Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva ve Lazareva ile karşılık verdi. 18-19'a 3-0'lık seri yakalayan Minas durumu 21-19'a taşıdı. Toparlanan sarı lacivertliler seti 28-26 maçı da 3-0 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.



FENERBAHÇE OPET ÜÇÜNCÜLÜK ŞİLTİNİ ALDI



FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Minas'ı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan Fenerbahçe Opet'e madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar verdi. Üçüncülük şiltini ise TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.