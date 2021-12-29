Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu 29. oldu!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 23:26

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu 29. oldu!

AA
Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu 29. oldu!

Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nda yarışan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Oberstdorf ayağında 29. sırayı aldı.

Turnuvanın ilk ayağı Oberstdorf (Almanya) yarışında dün elemeleri geçerek tarihi bir başarı elde eden milli sporcu, final turunda mücadele etti. Rus sporcu Rus Danil Sadreev ile eşleşen Fatih Arda, 120 metrelik atlayışıyla 121.5 puan elde etti. Rus sporcuyu eleyerek bir ilki daha başaran Fatih Arda, ilk atlayışların ardından 26. sırada kendisine yer buldu.

Final atlayışında 109 metrede kalan milli sporcu, 103.2 puan aldı. Fatih Arda İpçioğlu, Oberstdorf ayağını toplamda 224.7 puanla 50 sporcu arasında 29. sırada tamamladı. Fatih Arda, Türkiye'nin kayakla atlama tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yaptığı açıklamada, Fatih Arda ile gurur duyduklarının altını çizerek, "Dört Tepe Turnuvası tarihinde final yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde eden sporcumuz bizleri gururlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle yapılan ve Erzurum'da hizmet veren atlama kulelerinde yetişen sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
Yerli aşı TURKOVAC'da peş peşe son dakika gelişmeleri: Çok ciddi bir sonuç
SON DAKİKA: Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar çıktı! Aileden ilk açıklama geldi...
Son dakika: Esenyurt'ta 19 katlı rezidansta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı
SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristler ÇNRA'larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı! İşte Erkan Petekkaya’nın son durumu
Son dakika: Bakan Koca ve bilim kurulu üyeleri, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı
SON DAKİKA: Pirinkayalar Tüneli hizmete açıldı! Başkan Erdoğan: Burada yalnızca bir tünel açmıyoruz...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolardaki hareketliliği değerlendirdi: Her şey kontrol altında
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu 29. oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA