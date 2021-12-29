Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu 29. oldu!

Turnuvanın ilk ayağı Oberstdorf (Almanya) yarışında dün elemeleri geçerek tarihi bir başarı elde eden milli sporcu, final turunda mücadele etti. Rus sporcu Rus Danil Sadreev ile eşleşen Fatih Arda, 120 metrelik atlayışıyla 121.5 puan elde etti. Rus sporcuyu eleyerek bir ilki daha başaran Fatih Arda, ilk atlayışların ardından 26. sırada kendisine yer buldu.

Final atlayışında 109 metrede kalan milli sporcu, 103.2 puan aldı. Fatih Arda İpçioğlu, Oberstdorf ayağını toplamda 224.7 puanla 50 sporcu arasında 29. sırada tamamladı. Fatih Arda, Türkiye'nin kayakla atlama tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yaptığı açıklamada, Fatih Arda ile gurur duyduklarının altını çizerek, "Dört Tepe Turnuvası tarihinde final yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde eden sporcumuz bizleri gururlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle yapılan ve Erzurum'da hizmet veren atlama kulelerinde yetişen sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.