Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, SABAH Spor’a konuştu: Spor yasasıyla kemikleşmiş sorunları çözeceğiz

2022'DE DAHA BÜYÜK BAŞARILARA KOŞACAĞIZ

- 2022'den beklentileriniz neler?

Öncelikle tüm dünya için sağlıklı bir yıl diliyorum. Tüm sporcularımızın sakatlıktan ve hastalıktan uzak olması bizim birinci önceliğimiz. Sonrasında tüm branşlarda yakaladığımız başarı ivmesinin artarak devam etmesi en büyük dileğim. 2022'de daha fazla çocuğumuzun güzel örneklerden etkilenerek spora başlamaları en büyük dileğim. Artık her mahallede tesisimiz var. Spor yapmak isteyen her çocuğumuza, gencimize, vatandaşımıza kapımız açık. 2022 yılında da farklı branşlarda, toplumsal projelerle sporu yaymaya devam edeceğiz.

- Yeni yılda öncelikler neler?

Gençler bizim başımızın tacı. Gençlik ve spor, birbirinden ayrılmaz iki unsur. Sadece tesis açmıyoruz, tesislerimizi projelerle destekleyip kullanılır hale getiriyoruz. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle üç milyon insanımıza yüzme öğrettik. Yine "10 Bin Pota" projemiz var. Basketbolu sokaklarla buluşturacak projemiz 2022 yılının imza işlerinden biri olacak. Türkiye'nin ilk veledromunu Konya'da açacağız. Tesisler yükseldikçe, spora erişim kolaylaştıkça başarılar da gelmeye devam edecek.