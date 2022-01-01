Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, SABAH Spor’a konuştu: Spor yasasıyla kemikleşmiş sorunları çözeceğiz

- Sayın Bakanım, "Yeni Spor Yasası, yılbaşından sonra TBMM'ye sunulacak" açıklamasını yaptınız.. Yasaya dair neler söylersiniz?
Bu, Türk sporunda önemli bir eksikti. Biz tüm paydaşların katıldığı bir çalıştayda Türk sporunun daha rasyonel yönetilebilmesi için nasıl bir zemin gerektiğini tartıştık ve tüm önerilerimizi Yüce Meclisimize ilettik. Bu yasanın bir amacı var; başta spor kulüpleri olmak üzere yönetimsel anlamda sorunsuz bir yapıyı oluşturmak. Bizim görevimiz zemini hazırlamak. O zemini Türk sporunun menfaatine olacak şekilde kullanmak sporun profesyonellerinin görevi. Eminim Türk sporunun yıllar boyunca kemikleşmiş olan bazı sorunlarının çözümünde bu yasa önemli bir zemin oluşturacak.
- Türkiye artık bir organizasyon ülkesi. 2022'de Türkiye olarak hangi organizasyonlara ev sahipliği yapacağız?
Bizim organizasyon kabiliyetimiz çok yüksek. Bunda tesislerimiz kadar, ulaşım, teknolojik altyapımız ve kaliteli insan gücümüzün etkisi var. 2022'de yine birçok organizasyona ev sahipliği yapacağız. Eskrim ve kickboksta Avrupa Şampiyonaları ülkemizde düzenlenecek. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Buz hokeyinden yelkene, güreşten atletizme kadar birçok sporda uluslararası turnuvalarımız var. Her sene olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, teniste İstanbul Cup bu sene de takvimde. Sene içinde belirlenecek farklı organizasyonlar da listeye dahil olabilir.
2022'DE DAHA BÜYÜK BAŞARILARA KOŞACAĞIZ
- 2022'den beklentileriniz neler?
Öncelikle tüm dünya için sağlıklı bir yıl diliyorum. Tüm sporcularımızın sakatlıktan ve hastalıktan uzak olması bizim birinci önceliğimiz. Sonrasında tüm branşlarda yakaladığımız başarı ivmesinin artarak devam etmesi en büyük dileğim. 2022'de daha fazla çocuğumuzun güzel örneklerden etkilenerek spora başlamaları en büyük dileğim. Artık her mahallede tesisimiz var. Spor yapmak isteyen her çocuğumuza, gencimize, vatandaşımıza kapımız açık. 2022 yılında da farklı branşlarda, toplumsal projelerle sporu yaymaya devam edeceğiz.
- Yeni yılda öncelikler neler?
Gençler bizim başımızın tacı. Gençlik ve spor, birbirinden ayrılmaz iki unsur. Sadece tesis açmıyoruz, tesislerimizi projelerle destekleyip kullanılır hale getiriyoruz. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle üç milyon insanımıza yüzme öğrettik. Yine "10 Bin Pota" projemiz var. Basketbolu sokaklarla buluşturacak projemiz 2022 yılının imza işlerinden biri olacak. Türkiye'nin ilk veledromunu Konya'da açacağız. Tesisler yükseldikçe, spora erişim kolaylaştıkça başarılar da gelmeye devam edecek.
TÜRKİYE'NİN AYAK SESLERİ DUYULUYOR
- 2021'in kış ayları motosiklette Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğu, voleybolda VakıfBank ve F.Bahçe ile kürsüye çıkmamız, Emre Sakçı'nın havuzdaki dünya rekoru ile içimizi ısıttı. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
Farklı branşlardaki başarı, spor imkânlarına ulaşımın kolaylaşmasıyla, modern tesislerin artmasıyla doğrudan alakalı. Şu anda ülkemizde lisanslı sporcu sayımız 11 milyona yaklaştı. Olimpiyatlarda okçuluk gibi, jimnastik gibi, boks gibi dallarda ilk kez madalyalar aldık. Yüzmede rekor bir kotayla oradaydık. Yüzmede başarının ayak seslerini zaten duyuyorduk. Emre'nin dünya rekoru, pastanın üzerindeki çilek oldu adeta. Motor sporları kocaman bir endüstri. Hem ekonomisi hem ülke tanıtımına sağladığı muazzam bir katkı var. Toprak dünya şampiyonluğuyla bu sporun en önemli yıldızlarından biri olacağını kanıtladı. Ankara'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank'ın şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin üçüncülüğü çok önemli.
HIZ KESMEK YOK
Spor tesisleri yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Bugün 69 adet stadyum, 532 adet spor salonu, 388 gençlik merkezi, 770 futbol sahası, 374 yüzme havuzu, 44 atletizm pisti ve 314 çeşitli branşlarda tesisimiz Türk sporuna hizmet veriyor. Yakın zamanda Ordu, Alsancak, Erzincan stadyumlarını açtık, Ankara Stadı proje çalışmasında son aşamaya gelindi.
GENÇLERLE SADECE BAŞARIYI DEĞİL HAYALLERİ DE PAYLAŞIYORUZ
- 2021 Türk sporu için özellikle Tokyo Olimpiyatları'nda alınan madalya haberleri, yaşanan ilkler ile güzelleşti. 2021'i nasıl yorumlarsınız?
İlkleri yaşadığımız bir yıl oldu. Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar hem kazanılan madalya sayısıyla hem o madalyaların farklı branşlarda kazanılmasıyla akıllara kazındı. Türkiye son 19 yılda bir tesis devrimi gerçekleştirdi. Doğusundan batısına; kuzeyinden güneyine ülkemizin her köşesi modern spor tesisleriyle dolu. Sporun kolay ulaşılabilir olması, farklı branşlardaki sporcu sayımızı da arttırdı ve önemli başarılar elde ettik. Bu açıdan sportif anlamda 2021'i çok özel bir yere koyuyorum.
- Olimpiyatlarda sporcularla farklı bir iletişiminiz vardı. Tüm heyecanı onlarla yaşıyorsunuz. Sporcular da doğum gününüzü bir video mesajla kutladı. Neler hissettiniz?
Abi-kardeş ilişkisi var aramızda. Ben Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlar öncesinde tüm sporcularımızın kamplarını ziyaret ettim. Dinlenme aralarında sohbet ettik. Günlük şeylerden konuştuk. Kimi düğününe davet etti, kimi mezuniyetine, kimi evine yemeğe. Kimi 'Kız istemeye beraber gidelim' dedi, kimi hayallerinden bahsetti… Tokyo'da da devam etti bu. Sadece mutlulukta değil, üzüntüde de birlikteydik. Onlardan gelen sürpriz doğum günü videosunu görünce çok mutlu oldum.
KISA...KISA...
- 2021'de sizi en çok ne mutlu etti?
Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar'da elde ettiğimiz tarihi başarılar beni çok mutlu etti.
- 2021'de sizi en çok ne üzdü?
Pandemi dolayısıyla bütün dünyada insanların yaşamlarını kaybetmesi. Başarılar ve başarısızlıklar gelip geçiyor ama dünyada insan hayatı ve sağlığı kadar önemli bir şey yok.
- 2021'de en unutamadığınız an...
O kadar çok var ki seçmem zor. Branş ayırt etmeden söylüyorum; yıl boyunca ülkemizi temsil eden tüm sporcularımız, sportif başarılarından bağımsız olarak, benim unutulmazlarım arasındadır.