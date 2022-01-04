Kısa kısa...

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Giriş Tarihi: 4.1.2022

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Fatih tarih yazıyor
TÜRKİYE Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik Milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu tarih yazmaya devam ediyor. İpçioğlu, kayakla atlama sporunun en önemli organizasyonlarından biri olan 4 Tepe Turnuvası'nın 3. ayağı olan Innsbruck'ta elemeleri geçmeyi başardı. Milli sporcu, düello usulü olacak final mücadelesinde Rus rakibi Evgenii Klimov ile kozlarını paylaşaçak.

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ertelendi
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak Cuma günü oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert-beyazlı takımdaki Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Anadolu Efes'in yaptığı açıklamada, tespit edilen Kovid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle karşılaşmanın askıya alındığı belirtildi. Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin, daha sonra duyuralacağı kaydedildi.

Altuğ Çelikbilek FİNALE YÜKSELDİ
MİLLİ tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde Slovak Norbert Gombos'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti ve ATP 250 turnuvasının elemelerinde final turuna yükseldi. Çelikbilek, eleme final turunda Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.

Ömer'in rekoru Heat'i kurtarmadı
NBA'DE forma giyen milli basketbolcumuz Ömer Yurtseven'in 22 sayı ve 16 ribauntla double double yapıp kariyer rekoru kırdığı maçta Miami Heat, Sacramento Kings'e 115-113 yenildi. Diğer sonuçlar: Raptors-Knicks: 120-105, Cavaliers- Pacers: 108-104, Celtics-Magic: 116- 111 (uzatma), Hornets-Suns: 99-133, O.C. Thunder-Mavericks: 86-95, L.A. Lakers-Timberwolves: 108-103.

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