Haber hattı

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Giriş Tarihi: 13.1.2022

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Ahmet Çalık'ın anısına maç biletleri 6 TL
İTTIFAK Holding Konyaspor, önceki gün Ankara'da yaptığı kaza sonucu yaşamını yitiren futbolcusu Ahmet Çalık'ın anısına maç biletlerinin fiyatlarında değişikliğe gitti. Yeşil-beyazlı ekip, 18 Ocak Salı günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması biletlerinin genç yaşta vefat eden oyuncusunun forma numarası anısına 6 TL'den satışa çıkacağını açıkladı. Biletlerin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı belirtildi

Başakşehir-Konyaspor ileri tarihe ertelendi
LIGDE 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehirİttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının, konuk ekibin futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle ertelendiği duyuruldu. TFF yaptığı açıklamada müsabakanın daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacağı bildirerek "Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı. Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından önceki gün maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu

Hatayspor'a Mısırlı sol kanat
ARA transfer döneminin açılmasının ardından Süper Lig ekipleri transfere başladı. Fatih Karagümrük, Rus ekibi CSKA Moskova'dan 23 yaşındaki Hırvat orta saha Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Atakaş Hatayspor da El Ahli'de oynayan 27 yaşındaki Mısırlı sol kanat Mahmoud Kahraba'yı yarım sezonluğuna kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir ise Konyaspor'un 30 yaşındaki sağ kanadı Serdar Gürler'le prensip anlaşmasına vardı

Bölükbaşı'dan tarihi başarı Formula 2'de bir Türk pilot!
E-SPOR platformundan Formula 2'ye adım atarak hayallerini gerçekleştiren otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, duyduğu mutluluğu ifade etti. Zorlu PSM'de gerçekleştirilen basın toplantısında F2'de yarışacağını duyuran Bölükbaşı, "Gerçekten kolay olmadı. Formula 2'ye Abu Dabi'deki testlerde ilk adımı attım. 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. 14 hafta sonu yarışacağız. E-spor'dan gelip Formula 2 seviyesine çıkan ilk pilot oldum. Çok büyük bir adım oldu. Fernando Alonso'yu örnek alıyorum. Mantalitesini ve sürüş tarzını çok seviyorum" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki sporcu, F2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz Racing System takımı adına mücadele edecek.
CEYHUN SAMET YÜKSEL

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