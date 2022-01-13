Haber hattı

Ahmet Çalık'ın anısınamaç biletleri 6 TL
İTTIFAK Holding Konyaspor, önceki gün Ankara'da yaptığı kaza sonucu yaşamını yitiren futbolcusu Ahmet Çalık'ın anısına maçbiletlerinin fiyatlarında değişikliğegitti. Yeşil-beyazlı ekip, 18 Ocak Salı günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması biletlerinin genç yaşta vefat eden oyuncusunun forma numarasıanısına 6 TL'den satışa çıkacağınıaçıkladı. Biletlerin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı belirtildi
Başakşehir-Konyasporileri tarihe ertelendi
LIGDE 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak MedipolBaşakşehirİttifakHoldingKonyaspor karşılaşmasının, konuk ekibin futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle ertelendiği duyuruldu. TFF yaptığı açıklamada müsabakanın daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacağı bildirerek "Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı. Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından önceki gün maçınertelenmesi için TFF'yebaşvuruda bulunmuştu
Hatayspor'a Mısırlı sol kanat
ARA transfer döneminin açılmasının ardından Süper Lig ekipleri transfere başladı. Fatih Karagümrük, Rus ekibi CSKAMoskova'dan 23 yaşındaki Hırvat ortasaha Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Atakaş Hatayspor da El Ahli'de oynayan27 yaşındaki Mısırlı sol kanatMahmoud Kahraba'yı yarım sezonluğuna kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir ise Konyaspor'un 30 yaşındaki sağ kanadı Serdar Gürler'le prensip anlaşmasına vardı
Bölükbaşı'dan tarihi başarıFormula 2'de bir Türk pilot!
E-SPOR platformundan Formula 2'ye adım atarak hayallerini gerçekleştiren otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, duyduğu mutluluğu ifade etti. Zorlu PSM'de gerçekleştirilen basın toplantısında F2'de yarışacağını duyuran Bölükbaşı, "Gerçektenkolay olmadı. Formula 2'yeAbu Dabi'deki testlerde ilkadımı attım. 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. 14 hafta sonu yarışacağız. E-spor'dan gelip Formula 2 seviyesineçıkan ilk pilot oldum.Çok büyük bir adım oldu.Fernando Alonso'yu örnek alıyorum. Mantalitesini ve sürüş tarzını çok seviyorum" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki sporcu, F2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz Racing System takımı adına mücadele edecek.
CEYHUN SAMET YÜKSEL