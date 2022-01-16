UFC’de büyük heyecan! Tyson Fury’den Francis Ngannou’ya dövüş çağrısı!

NGANNOU: "BU DÖVÜŞÜ YAPMALIYIZ"

Ancak Ngannou, geleceği çözülene kadar Fury ile herhangi bir boks girişiminde bulunamayacağına da ifade ediyor. ESPN MMA'ya konuşan Ngannou, "Bunun iyi bir dövüş olduğunu düşünüyorum, iki yıldır bunu dile getiriyoru ve bence bu dövüşü yapmalıyız."

Ngannou: "Umarım öyledir, evet kesinlikle bu olması gereken bir dövüş. Kesinlikle boks yapacağımı biliyorum, ne zaman ve nasıl olacağını ya da o andaki manzarayı bilmiyorum."