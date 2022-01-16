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Giriş Tarihi: 16.1.2022 15:20 Son Güncelleme: 16.1.2022 15:36

UFC'de büyük heyecan! Tyson Fury'den Francis Ngannou'ya dövüş çağrısı!

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UFC’de büyük heyecan! Tyson Fury’den Francis Ngannou’ya dövüş çağrısı!

UFC'de Tyson Fury heyecanı... Ağır sıklet şampiyonu olan Britanyalı boksör, UFC dövüşçüsü Francis Ngannou ile Tyson Fury arasındaki rekabet gündeme oturdu. Tyson Fury, Ngannou ile dövüşmek adına çağrıda bulundu. UFC Başkanı Dana White ise bu talebi 2 yıldır beklediklerini itiraf etti. UFC hayranlarını heyecanlandıran bu çağrının detayları...

UFC severleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Britanyalı dünya ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury, UFC dövüşçüsü olan Francis Ngannou'ya dövüş çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Ngannou'nun yanıtı merak ediliyordu. UFC Başkanı Dana White, Fury'nin Ngannou'yu karışık kurallı bir maça çağırmasına şaşırmadığını itiraf etti ve "Boksta dövüşecek adamlara" ihtiyaç duyduğu için Fury'yi ringlerde görmek istediğini itiraf etti

FURY'DEN DÖVÜŞ TEKLİFİ

Ngannou ve Fury, Ngannou'nun UFC'deki geleceği belirsiz kaldığı için son günlerde sosyal medyada birbiriyle rekabet ettiler. Fury, Ngannou'nun kendi kuralları ile önerdiği, boks kuralları ve MMA eldivenleri ile karışık kurallar içeren bir dövüş teklif etti.

Dana White, "Dinle adamım, bu adamlar... Bunların hiçbiri beni şaşırtmadı. Sanki boks dünyasının dövüşecek adamlara ihtiyacı var Ne demek istediğimi anlıyor musun? Ve evet, bu çağrı beni hiç şaşırtmadı." dedi.

Dana White, Ngannou'nun iki yılı aşkın bir süredir Fury ile boks maçında karşılaşması hakkında sık sık konuşuyor ve gücünün buna yeteceğine inanıyor. Fury'nin teklifine, maçın boks eldivenleriyle MMA kuralları altında gerçekleşmesini istemeden önce dövüşü kabul ederek yanıt verdi.

NGANNOU: "BU DÖVÜŞÜ YAPMALIYIZ"

Ancak Ngannou, geleceği çözülene kadar Fury ile herhangi bir boks girişiminde bulunamayacağına da ifade ediyor. ESPN MMA'ya konuşan Ngannou, "Bunun iyi bir dövüş olduğunu düşünüyorum, iki yıldır bunu dile getiriyoru ve bence bu dövüşü yapmalıyız."

Ngannou: "Umarım öyledir, evet kesinlikle bu olması gereken bir dövüş. Kesinlikle boks yapacağımı biliyorum, ne zaman ve nasıl olacağını ya da o andaki manzarayı bilmiyorum."

"Ama Tyson Fury ile teyit edemememin tek nedeni bu. UFC ile bir sözleşme imzalamak ve sözleşmemde en az iki kez olmak üzere bazı boks maçları yapmak istiyorum."

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UFC'de büyük heyecan! Tyson Fury'den Francis Ngannou'ya dövüş çağrısı!
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