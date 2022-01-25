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Giriş Tarihi: 25.1.2022 12:42 Son Güncelleme: 25.1.2022 12:42

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu tarihe geçti!

AA
Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu tarihe geçti!

Kayakla atlamada mücadele eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, katıldığı 13 Dünya Kupası organizasyonunda 9 kez finale çıkma başarısı göstererek tarihe geçti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kayakla atlama branşında en başarılı sezonunu geçiren Türkiye, milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu ile Dünya Kupası yarışlarında iz bıraktı.

Milli sporcu, Almanya'da Oberstdorf'ta yapılan 4 tepe turnuvasında ise bir ilki gerçekleştirerek dünyaca ünlü sporcular arasında ilk 30'a girme başarısı gösterdi.

Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Fatih Arda İpçioğlu, "2018'deki olimpiyatlara katılarak hayal olanı başardık ve tekrar olimpiyatlara gidiyoruz. Pekin Olimpiyatları'ndaki hedefim ilk önce elemeleri geçmek ve daha sonra da elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

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Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu tarihe geçti!
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