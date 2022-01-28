Avustralya Açık’ta erkekler finalinin adı Nadal - Medvedev oldu!

Rod Laver Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde Medvedev, 4 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile karşılaştı. Toplam 2 saat 30 dakika süren maçta rakibini 7-6, 4-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup eden Medvedev, turnuvada üst üste ikinci, grand slamlerde ise dördüncü kez final biletini aldı. Geçen yıl da yarı finalde elediği rakibinin dört kez servisini kıran 25 yaşındaki Medvedev, finalde İspanyol Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

30 Ocak Pazar günü oynanacak final maçını Nadal kazanması halinde grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 21'e çıkararak rekor kıracak. 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda zirveyi İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic'le paylaşıyor.