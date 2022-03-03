BBC'nin haberine göre Eylül ayında Soçi'de yapılması gereken yarışın F1 tarafından iptal edilmesinden sonra 2023'te St. Petersburg'da yapılması planlanan yarışında iptal edildiği kanaatine vardı.

PUTİN KİLİT ROL OYNUYORDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılında yapılan anlaşmada büyük rol oynamıştı. Formula 1, Putin'in iktidarda kaldığı sürece yarışların düzenlenmeyeceğini duyurdu.

BÜYÜK FİKİR AYRILIĞI

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), geçtiğimiz günlerde Rus küresel motor sporu etkinliklerine katılmasına izin vermişti. Bu kararın ardından da Birleşik Krallık, Rus lisansına sahip sporcuların ülkesinde yarışmasını yasaklamıştı. FIA yaptığı açıklamada, kararının Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) politikasına uygun olduğunu belirterek açıklamıştı. Ancak FIA'nın bağlı olduğu IOC, etkinlik organizatörlerine yönelik Rus ve Belaruslu sporcuların, yetkililerin yarışmalara davet edilmemesi veya katılımlarına izin vermemesi yönünde tavsiyelerde bulundu.