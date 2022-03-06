UFC dövüşçüsü Maryna Moroz'dan duygusal sözler! "Ukrayna'daki ailem..."

Ukraynalı MMA dövüşçüsü Maryna Moroz, dün gece UFC 272'de Mariya Agapova'ya karşı kazandığı zaferin ardından duygusal bir konuşma yaptı.
Maryna Moroz, Las Vegas'taki mücadelelerinin ikinci raundunda rakibi Agapova'yı mağlup etti ve maçın ardından Ukrayna bayrağını açtı.
Kavgadan sonra konuşan Maryna Moroz, ailesinin şu anda Ukrayna'da olduğu için 'zor bir hafta' geçtiğini itiraf etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası son birkaç gününü 'endişe içinde' ve 'ağlayarak' geçirdiğini ifade etti.
"AİLEM UKRAYNA'DA, ZOR BİR HAFTA GEÇİRDİM"
Mikrofonu Joe Rogan'dan alan Moroz, "Ailem Ukrayna'da. Zor bir hafta geçirdim. Endişelendim, ağladım çünkü ailem şu anda kötü durumda. Bana mesaj atan herkese teşekkür ederim, çünkü bu hafta benim için zordu. Ülkemin içinde bulunduğu bu savaş yüzünden ağlamak istiyorum.'
Konuşmasını yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Maryna Moroz sözlerine şöyle devam etti: "Ukrayna için zor bir zaman. Ülkemi, cumhurbaşkanımı, Ukrayna'daki tüm orduyu desteklemek istiyorum ve savaş istemediğimizi söylemek istiyorum. Şu anda ailem için endişeleniyorum."
Moroz, savaşının hemen öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de tepkisini gösteren sporcular arasında yerini almıştı.