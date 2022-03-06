UFC dövüşçüsü Maryna Moroz'dan duygusal sözler! "Ukrayna'daki ailem..."

"AİLEM UKRAYNA'DA, ZOR BİR HAFTA GEÇİRDİM"

Mikrofonu Joe Rogan'dan alan Moroz, "Ailem Ukrayna'da. Zor bir hafta geçirdim. Endişelendim, ağladım çünkü ailem şu anda kötü durumda. Bana mesaj atan herkese teşekkür ederim, çünkü bu hafta benim için zordu. Ülkemin içinde bulunduğu bu savaş yüzünden ağlamak istiyorum.'