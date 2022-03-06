Ünlü boksör Igor Shevadzutski Ukrayna ordusuna katıldı!

EROL CEYLAN: VATAN SAVUNMASI ÖNEMLİDİR

EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, çok tehlikeli bir göreve soyunan boksörünü sonuna kadar desteklediğini belirterek, "Tehlikeli olsa da doğruyu yaptığını düşünüyorum. Vatanını sonuna kadar savunmalıdır. Savaşların bir an önce bitmesi ve dünyaya barış gelmesi en büyük temennimizdir. Savaşlarda en çok zorluk çekenler de yine kadınlar ve çocuklar oluyor o yüzden bizler de eş, dost akrabalarımızla bir karar alarak, savaş mağdurlarına Hamburg'da yardımcı olabilmek için evler hazırladık gelenlere yiyecekleriyle birlikte huzurlu bir ortam sunmaya çalışarak, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız" dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da ülkesini savunmak için savaşa katılma kararı alan İgor Shevadzutskiy'nin bugüne kadar çıktığı dokuz maçın hepsini kazanarak, yenilgi ve beraberlik yüzü görmediğini ve bu karşılaşmalardan sekizini ise nakavtla sonlandırdığını belirterek, sporcunun geleceğin dünya şampiyonları arasında yer aldığını vurguladı. Alyaz, şöyle devam etti:

"Yine kulübün Avrupa ve kıtalararası şampiyonlarından Christian Hammer de ülkesi Romanya'da kendisine ait pansiyonlarda savaştan kaçmak zorunda kalan kadın ve çocuklara ücretsiz olarak oda sağlayarak, günlük ihtiyaçlarını karşılıyor."