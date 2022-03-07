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Giriş Tarihi: 7.3.2022 23:04 Son Güncelleme: 7.3.2022 23:04

Armand Duplantis, sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı!

AA
Armand Duplantis, sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı!

Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,19 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.

Dünya Atletizm Birliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Duplantis, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen "The Belgrade Indoor Meetinga World Indoor Tour Silver competition" organizasyonunda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Duplantis, böylece sırıkla atlamada üst üste üç dünya rekoru kırmış oldu. İsveçli atlet, Şubat 2020'de Torun'da 6,17, ardından bir hafta sonra Glasgow'da 6,18 ve bugün de Belgrad'da 6,19 metreyi geçme başarısı gösterdi.

22 yaşındaki sporcu, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için 18-20 Mart tarihlerinde tekrar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarışacak.

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Armand Duplantis, sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı!
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