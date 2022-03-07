Armand Duplantis, sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı!

Duplantis, böylece sırıkla atlamada üst üste üç dünya rekoru kırmış oldu. İsveçli atlet, Şubat 2020'de Torun'da 6,17, ardından bir hafta sonra Glasgow'da 6,18 ve bugün de Belgrad'da 6,19 metreyi geçme başarısı gösterdi.

22 yaşındaki sporcu, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için 18-20 Mart tarihlerinde tekrar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarışacak.