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Giriş Tarihi: 9.3.2022 18:15

Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek

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Tiger Woods’un adı Şöhretler Müzesi’ne girecek

Dünyaca ünlü ABD'li sporcu Tiger Woods, Dünya Golf Şöhretler Müzesi'nde (Hall of Fame) yerini alacak.

Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliğinden (PGA) yapılan açıklamada, Florida eyaletindeki PGA Genel Merkezi'nde yarın düzenlenecek törenle, 46 yaşındaki golfçünün Şöhretler Müzesi'ne kabul edileceği belirtildi.

Golfün büyük turnuvalarından 15 kez zaferle ayrılarak ABD'li Jack Nicklaus'un (18) ardından en başarılı ikinci isim olan Woods, PGA Tur'da ise en fazla turnuva galibiyeti (82) alan golfçü unvanını ABD'li Sam Snead ile paylaşıyor.

En çok gelir elde eden sporcular arasında yer alan ve son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşayan Tiger Woods, son olarak geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden iyileşme süreci nedeniyle bir süredir turnuvalara katılamıyor.

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Tiger Woods'un adı Şöhretler Müzesi'ne girecek
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