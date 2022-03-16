Sporda yaş sadece bir sayıdır! Bu kanıyı doğrulayan yıldız sporcular…

TOM BRADY İÇİN YENİ REKORLAR UFUKTA

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) tarihinin en başarılı oyuncusu Tom Brady, rekorlarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Ocakta emekliliğini açıklayan Brady'nin kararından dönmesinde tecrübeli yıldızlar Cristiano Ronaldo ve LeBron James'in etkisi olduğu düşünülüyor. Kararını açıklamadan önce Manchester United-Tottenham maçını statta izleyen ve Ronaldo ile görüşen 44 yaşındaki Brady, ayrıca LeBron James'in kendisine attığı mesaj ve sonrasında sergilediği performanstan etkilendiğini belirtti. NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşadı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.