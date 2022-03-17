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Giriş Tarihi: 17.3.2022 22:20 Son Güncelleme: 17.3.2022 22:20

Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

AA
Filenin Sultanları’nın Dünya Kupası’ndaki rakipleri belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek. Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine 2. torbadan katılan Türkiye, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile eşleşti.

FIVB Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada gruplara göre ülkelerin dağılımı şöyle:

A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya.

B Grubu: Polonya, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan.

C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan.

D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya.

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Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!
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