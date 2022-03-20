Formula 1’de sezonun ilk yarışını Charles Leclerc kazandı!

En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Leclerc, 1:37:33.584'lük derecesiyle kariyerinin 3. yarış birinciliğini elde etti. Red Bull sürücülerinin devre dışı kalmasıyla Sainz, ikinci sırada yarışı tamamladı. Ferrari pilotları, 2019 Singapur Grand Prix'sinden sonra ilk kez bir yarışı ilk iki sırada tamamladı.