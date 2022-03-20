Haber hattı

İbrahimÇolakgümüşmadalyakazandı
MISIR'IN başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcumuz İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "İbrahim Çolak,halka aletinde 14.700 puanalarak yarışları 2. sıradabitirmeyi başardı" denildi. Başarılı sporcumuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Aldığım gümüş madalya ile bu yılki asıl hedeflerime adım adım yaklaşıyorum. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Pota derbisinde gülenFenerbahçe Beko oldu ING Erkekler Basketbol Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Beşiktaş Icrypex'i 90-81 yenerek 20. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu. 19-19 biten ilk periyottan sonra Nando de Colo önderliğinde 32-15'lik ikinci çeyrek skoru ile farkı açan Fenerbahçe bu avantajı da iyi kullanıp maçtan 90-81 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Gaziantep Basketbol: 65-66, Tofaş-Semt 77 Yalova: 75-66..
Kanarya'danEczacı'yaset yok
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i set vermeden 3-0 yendi ve puanları eşitledi. Ancak Eczacıbaşı daha az set kaybettiği için ikinci sıradaki yerini korudu. Maçın setleri28-26, 25-20 ve 25-16sona erdi. Fenerbahçe'de Federovtseva 26 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Günün diğer mücadelesinde ise Karayolları, Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti.
Kasapoğlu'nun acı günü
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu (71) vefat etti. 1915 Çanakkale Köprüsü açılışının ardından Antalya ve Konya'da bugünkü programlarına katılmak üzere çıktığı yolda acılı haberi öğrenen Kasapoğlu, derin bir üzüntü yaşadı. İbrahim Kasapoğlu'nun cenazesi dün İstanbul'da ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.