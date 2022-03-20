Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 20.3.2022

Haber hattı

Haber hattı
İbrahim Çolak gümüş madalya kazandı
MISIR'IN başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcumuz İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "İbrahim Çolak, halka aletinde 14.700 puan alarak yarışları 2. sırada bitirmeyi başardı" denildi. Başarılı sporcumuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Aldığım gümüş madalya ile bu yılki asıl hedeflerime adım adım yaklaşıyorum. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Pota derbisinde gülen Fenerbahçe Beko oldu
ING Erkekler Basketbol Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Beşiktaş Icrypex'i 90-81 yenerek 20. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu. 19-19 biten ilk periyottan sonra Nando de Colo önderliğinde 32-15'lik ikinci çeyrek skoru ile farkı açan Fenerbahçe bu avantajı da iyi kullanıp maçtan 90-81 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Gaziantep Basketbol: 65-66, Tofaş-Semt 77 Yalova: 75-66..

Kanarya'dan Eczacı'ya set yok
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i set vermeden 3-0 yendi ve puanları eşitledi. Ancak Eczacıbaşı daha az set kaybettiği için ikinci sıradaki yerini korudu. Maçın setleri 28-26, 25-20 ve 25-16 sona erdi. Fenerbahçe'de Federovtseva 26 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Günün diğer mücadelesinde ise Karayolları, Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti.

Kasapoğlu'nun acı günü
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu (71) vefat etti. 1915 Çanakkale Köprüsü açılışının ardından Antalya ve Konya'da bugünkü programlarına katılmak üzere çıktığı yolda acılı haberi öğrenen Kasapoğlu, derin bir üzüntü yaşadı. İbrahim Kasapoğlu'nun cenazesi dün İstanbul'da ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında! Adına dikkat çektiler: Başkan Erdoğan’ın mega projelerine vurgu yapıldı
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
Antalya'da korkunç olay! 17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili algı operasyonlarına cevap!
TÜGVA'ya operasyonun yazışmaları ortaya çıktı! Murat Ongun, Ankara Kuşu ve Oda TV detayı dikkat çekti
Mankafa
AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış
Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! İşte korkutan görüntüler... İstanbul istikameti açıldı
CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
Hekimin beyanı esas mıdır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA