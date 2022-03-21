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Giriş Tarihi: 21.3.2022 09:49 Son Güncelleme: 21.3.2022 09:53

Nadal’ın ilk mağlubiyeti şampiyonluktan etti! Fritz kupaya uzandı…

AA
Nadal’ın ilk mağlubiyeti şampiyonluktan etti! Fritz kupaya uzandı…

Indian Wells Masters Turnuvası’nda İspanyol tenisçi Rafael Nadal, namağlup olarak çıktığı final müsabakasında hezimete uğrayarak, şampiyonluğu rakibi ABD’li Fritz’e kaptırdı. Böylelikle Nadal’ın 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Kadınlarda ise Swiatek, Sakkari'yi yenerek bu sezon 2. tekler şampiyonluğunu elde etti

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde ABD'li Taylor Fritz, kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek kazandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile ev sahibi ülkeden Taylor Fritz karşılaştı.

20 numaralı seribaşı Fritz, 4 numaralı seribaşı Nadal'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 2. tekler şampiyonluğunu yaşadı. Bu sezon oynadığı 20 maçı da kazanan Nadal'ın serisi sona erdi.

KADINLARDA ZAFER SWİATEK'İN

Tek kadınlarda ise Indian Wells'te ilk kez finale yükselen isimler Iga Swiatek (3 numaralı seribaşı) ile Maria Sakkari (6) karşı karşıya geldi. Polonyalı Swiatek, Yunan rakibini 1 saat 20 dakika sonunda 2-0 (6-4, 6-1) mağlup etti. Swiatek böylece bu sezon 2'nci, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna uzandı.

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Nadal’ın ilk mağlubiyeti şampiyonluktan etti! Fritz kupaya uzandı…
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