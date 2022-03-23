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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Bir film izledi hayatı değişti

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Bir film izledi hayatı değişti

Antalya’da üniversite öğrencisi Rabia Nilsu Eryılmaz (19), bir kadının tek başına hayatta kalma hikayesinin anlatıldığı ‘Açlık Oyunları’ filmini izledi ve hayatı değişti. Jennifer Lawrence’nin başrolünü oynadığı filmdeki okçu karakterden etkilenen Nilsu Eryılmaz, “Yapamazsın, edemezsin" sözlerine inat, sırtına aldığı çantayla başarıdan başarıya koştu. TOHM sporcusu olmaya hak kazanan Eryılmaz, 6 yıl içerisinde onlarca madalya ve kupa kazanma başarısı gösterdi. SABAH’a konuşan Eryılmaz’ın hedefinde, al bayrağı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak var.

Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence'nin başrolünü oynadığı Açlık Oyunları filmindeki Katniss Everdeen karakterinden etkilenen Rabia Nilsu Eryılmaz (19), profesyonel okçu oldu. Antalya'da yaşayan Rabia Nilsu Eryılmaz; Açlık Oyunları'nı izlerken, ok-yay silahını kullanarak hayatta kalma mücadelesi veren Katniss Everdeen'den ilham aldı ve kendisine söz verdi.



Annesinin desteğiyle İstanbul Okçuluk Demka Spor Kulübü'ne kayıt oldu. Ardından TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) sporcusu olmaya hak kazandı. Olağanüstü bir özveri gösteren Eryılmaz, 6 yıl içerisinde onlarca madalya ve kupa kazanma başarısı gösterdi.



DERECELER ÜST ÜSTE GELDİ
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Minikler İl Şampiyonası'nda 3'üncülük elde etti. 2018'de Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası'nda 3.üncü oldu. 2019 Gençlik Kupası'nda 2.inciliği kazandı, Antalya'da 2021 senesinde gerçekleşen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Yarışması'nda birinci oldu.



Samsun'da düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası'nda ise 3'üncülük elde etti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Akdeniz Kupası müsabakalarında da birinci oldu.



STRESİ BAŞ TACI OLDU
Rabia Nilsu Eryılmaz, hikayesini şöyle anlatıyor: "Hayatımın hiçbir döneminde profesyonel sporcu olacağımı hiç düşünmedim. 13 yaşımda izlediğim Açlık Oyunları filminde Katniss Everedeen karakterinden çok fazla etkilendim. Bu filmin ardından anneme okçuluk sporunu deneyimlemek istediğimi söyledim ve bir okçuluk kulübüne yazıldım. O zamanlar benim için stres atmak için muhteşem bir spordu ama nereden bilebilirdim stresimin baş tacı olacağını."



HİÇBİRİNE KULAK ASMADI
"Yarışmalara katıldıkça bu sporu meslek olarak yapmak isteğimi fark ettim. Ailem başta sıcak bakmadı. 15 yaşındayken TOHM'a katılmak için İstanbul'dan Antalya'ya gittim. 'Yapamaz, iki gün sonra döner' dediler ama hiçbirine kulak asmadım. Kendi ayaklarımın üzerinde yaşamayı öğrendim.



Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum." Genç sporcu, hayalini ise şu ifadelerle özetliyor: "Dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı söyletmek istiyorum. Elde ettiğim başarılarla, fırsat verilmeyen kız çocuklarına ilham olmak istiyorum."

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