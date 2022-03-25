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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Kadınlarımıza armağan olsun

Kadınlarımıza armağan olsun
CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başantrenör Ferhat Akbaş ile oyuncular Tijana Boskovic ve Simge Aköz, şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdikten sonra duygularını dile getirdi. Sırp voleybolcu Boskovic, "Mutlu ve gururluyum. Bundan sonra önümüzdeki lig ve kupa maçlarına odaklanacağız" derken Simge Aköz de "Aslında bu kupa bizim için olduğu kadar kadınlarımız için de çok önemli. Bunu Türkiye ve Türk voleyboluna kazandırdığımız için çok mutluyuz. Destekleri için herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

UZUN BİR EMEĞİN SONUCU
BAŞANTRENÖR Akbaş, "Çok uzun bir çalışma sonucu bu sezonun ilk kupasını almayı başardık. Kupanın bir Avrupa kupası olması bizim için çok önemliydi. Bunun mimarı oyuncularımız ve teknik ekibim. Bu süreçte yönetimin çok ciddi bir desteği oldu. Kulübümüze, tüm Türkiye ve voleybol ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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