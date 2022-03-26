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Giriş Tarihi: 26.3.2022 13:16 Son Güncelleme: 26.3.2022 13:49

Son dakika: Formula 1 resmen açıkladı: Suudi Arabistan GP yapılacak

AA
Son dakika: Formula 1 resmen açıkladı: Suudi Arabistan GP yapılacak

Son dakika: Formula 1'den yapılan saldırı sonrası Suudi Arabistan Grand Prix'i ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, yarışın dün kentte yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğramasına rağmen bu hafta sonu yapılacağı belirtildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki sezonun ikinci yarışı, dün kentte yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğramasına rağmen bu hafta sonu yapılacak.

Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "Formula 1 ve FIA, tüm takımlar ve sürücülerle yapılan görüşmelerin ardından 2022 FIA Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin planlandığı gibi devam edeceğini doğruluyor." denildi.

Açıklamada, dün Cidde'de meydana gelen ve geniş çapta yankısı olan saldırının ardından, Suudi hükümet yetkilileri ve güvenlik kurumlarının yarışların yapılmasının güvenli olduğuna dair tam ve ayrıntılı güvence verdiği ifade edildi.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün, yarış ise yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

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Son dakika: Formula 1 resmen açıkladı: Suudi Arabistan GP yapılacak
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