Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank, Fenerbahçe Opet’i mağlup etti!

Sarı-siyahlılar, Cansu Özbey'in servislerinde ikinci sete 3-0'lık seriyle başladı ve rakibine 6-2 üstünlük sağladı. Vargas'ın etkili oyunuyla farkı bir sayıya (6-5) kadar indiren konuk takım, rakibinin file üstü savunmasını aşamayınca 12-6 geriye düşmekten kurtulamadı. Oyunu domine eden VakıfBank, seti 25-20 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.