Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Kerem, grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaştı. Rakibini 5-0 mağlup eden Kerem Kamal, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.