Çifte altınla şov

Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki madalya yağmurunu dün 2 altınla tamamladık. Macaristan'da düzenlenen turnuvada ilk olarak milli sporcu Kerem Kamal mindere çıktı. Grekoromen stilkürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Kerem, Avrupa şampiyonalarındamadalya almıştı. Kamal'ın ardından da Murat Fırat, grekoromen stilaltın madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye, organizasyonu 7 altın madalya ile tamamladı. Milli güreşçimizda 82 kiloda Alman rakibi Pascal Eisele'yi 6-1 yenerek Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.-Yasemin Adar Yiğit- Rıza Kayaalp- Taha Akgül- E.Demirhan Yavuz- Feyzullah Aktürk- Kerem Kamal- Murat Fırat