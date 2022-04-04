Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Çifte altınla şov
Giriş Tarihi: 4.4.2022

Çifte altınla şov

Çifte altınla şov

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcularımız madalyalara ambargo koydu. Son günde Kerem Kamal ve Murat Fırat göğsümüzü kabartırken, Türkiye organizasyonu 7 altın madalya ile bitirdi

Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki madalya yağmurunu dün 2 altınla tamamladık. Macaristan'da düzenlenen turnuvada ilk olarak milli sporcu Kerem Kamal mindere çıktı. Grekoromen stil 60 kiloda Bulgar rakibi Edmond Armen Nazaryan ile karşılaşan 22 yaşındaki güreşçi, 5-0'lık galibiyetle kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Kerem, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve 2021'de ise gümüş madalya almıştı. Kamal'ın ardından da Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye, organizasyonu 7 altın madalya ile tamamladı. Milli güreşçimiz Burhan Akbudak da 82 kiloda Alman rakibi Pascal Eisele'yi 6-1 yenerek Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

ALTIN MADALYA ALAN SPORCULARIMIZ
-Yasemin Adar Yiğit
- Rıza Kayaalp
- Taha Akgül
- E.Demirhan Yavuz
- Feyzullah Aktürk
- Kerem Kamal
- Murat Fırat

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Kuleba, "Henüz en kötüsünü yaşamadık" diyerek duyurdu: Asıl savaş şimdi başlamak üzere
Bakan Akar: 24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Kaçan penaltı, kırmızı kart! Trabzonspor ile Beşiktaş puanları paylaştı...
Aşıklardan ilk kare geldi! Yasemin Allen ile Tolga Güleç’ten sürpriz paylaşım!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çifte altınla şov
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA