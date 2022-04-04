Çifte altınla şov

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcularımız madalyalara ambargo koydu. Son günde Kerem Kamal ve Murat Fırat göğsümüzü kabartırken, Türkiye organizasyonu 7 altın madalya ile bitirdi
Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki madalya yağmurunu dün 2 altınla tamamladık. Macaristan'da düzenlenen turnuvada ilk olarak milli sporcu Kerem Kamal mindere çıktı. Grekoromen stil 60 kilodaBulgar rakibi EdmondArmen Nazaryan ile karşılaşan22 yaşındaki güreşçi,5-0'lık galibiyetle kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Kerem, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve2021'de ise gümüş madalya almıştı. Kamal'ın ardından da Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda Macaristan'danKrisztian Istvan Vancza'yı3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye, organizasyonu 7 altın madalya ile tamamladı. Milli güreşçimiz Burhan Akbudak da 82 kiloda Alman rakibi Pascal Eisele'yi 6-1 yenerek Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.
ALTIN MADALYA ALAN SPORCULARIMIZ
-Yasemin Adar Yiğit
- Rıza Kayaalp
- Taha Akgül
- E.Demirhan Yavuz
- Feyzullah Aktürk
- Kerem Kamal
- Murat Fırat