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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Spor turu

Spor turu
SAVAŞACAK DAHA ÇOK ŞEY VAR
MANCHESTER United ile bu sezon yarıştığı tüm kulvarlara veda eden Cristiano Ronaldo, lig dördüncülüğünü hedef gösterdi. Kulübünde mart ayının oyuncusu seçilen Portekizli yıldız, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bireysel başarılar her zaman memnuniyetle karşılanır ancak toplu galibiyetlerle bağlantılı olduklarında çok daha değerlidirler. Sezon sonuna kadar savaşacak çok şey var ve mümkün ve ulaşabileceğimiz hedeflere ulaşmaktan asla vazgeçemeyiz" ifadelerini kullandı.

FIFA'DAN OLAY YARATACAK PLAN
DÜNYA futbolunun patronu FIFA, kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için çok tartışılacak bir plan yaptı. Buna göre maçlar 90 dakika değil 100 dakika oynanacak. Nedeni ise topun oyunda kalma süresini uzatmak. Bu fikrin sahibi ise bizzat FIFA Başkanı Gianni Infantino… Ancak FIFA bu kararı alsa da değişikliklerle ilgili son sözün sahibi IFAB'ın da onayı gerekiyor. Geçmiş yıllarda da topun oyunda kalma süresini uzatmak için rugbydeki gibi oyunun durduğu anlarda saatin de durdurulması gündeme gelmişti. Dünya Kupası'nı 2 yılda bir oynatmak ve maçları 100 dakikaya uzatmanın yanı sıra FIFA ilk kez ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026'daki organizasyonda da 48 takımla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

RONALDINHO: PEDRİ, YENİ BİR DÖNEM BAŞLATABİLİR
RONALDİNHO, bir tanıtım için geldiği Barselona'da Katalan ekibiyle ilgili konuştu. Şu anki takımı kendi dönemi ile karşılaştıran Brezilyalı efsane, "Benzerlikler var. Biz de kötü başlamıştık ve sonra geri dönmeyi başarmıştık. Umarım, şu anki takım da bunu yapabilir" derken Barcelona'nın genç yeteneği Pedri için de "Pedri yeni bir dönem başlatabilir. Oldukça kaliteli ve bunu gösteriyor" yorumunu yaptı. Brezilyalı, ayrıca Messi'nin PSG'ye gitmesinin kendisi için sürpriz olduğunu vurguladı.

HOLLANDA'DA 2. KOEMAN DEVRİ
HOLLANDA Milli Takımı, teknik direktörlük için Ronald Koeman ile anlaştı. Prostat kanserine yakalanan Louis Van Gaal'in yıl sonuna kadar görevde olacağı ve 2023'ten itibaren 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar Koeman ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. 59 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 2018-2020 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

U17 MİLLİ TAKIM'A ZORLU RAKİPLER
İSRAIL'DE 16 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Ay-Yıldızlı ekibimiz, C Grubu'nda İspanya, Belçika ve Sırbistan ile eşleşti. Gruplarını ilk ikide bitiren 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Final müsabakası 1 Haziran'da Netanya Municipal Stadı'nda yapılacak.

ALTAY'DAN MAÇ TEKRARI BAŞVURUSU
SÜPER Lig ekibi Altay, geçen hafta 2-1 kaybettiği Antalyaspor maçının tekrar edilmesini istedi. TFF'ye itirazda bulunan siyah-beyazlılar, AVAR'da (Asistan Video Yardımcı Hakem) görevlendirilen ismin yanlış olduğunu belirterek "Hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun talimatı ile TFF'ye maçın tekrarına yönelik resmi başvuruda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE BİSİKLET TURU MİLYONLARA ULAŞACAK
"TARIHE, Doğaya Saygı" temasıyla düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayıma geçildi. 10-17 Nisan tarihleri arasında yapılacak dev organizasyon, hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak. Yerli-yabancı çok sayıda medya kuruluşuna ev sahipliği yapıp tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak.

ALPEREN ŞENGÜN COŞTU, YETERLİ OLMADI
NBA'DE Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayı 11 ribaunt ile "doubledouble" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 118- 105 mağlup oldu. Rockets'te 36 dakika süre alan Şengün, istatistiklerine 5 asist ve 1 blok ekledi. Nets'de Kyrie Irving 42 sayı bularak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı. Cleveland Cavaliers'ın, Orlando Magic'e 120-115 yenildiği karşılaşmada da Cedi Osman'ın 11 sayısı yetmedi.

ANADOLU EFES'TEN 'EŞİTLİK' VURGUSU
2019 ve 2020'de "Avrupa'nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştiren Takımı" seçilen Anadolu Efes; ANKA Spor ve Anadolu Efes Basketbol Okulları iş birliğiyle One Team projesini başlattı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, sporda eşitlik, kaliteli yaşam temalarıyla hayata geçirilecek etkinliğin ilk çalışması 10-14 yaş aralığındaki 20 katılımcıyla yapıldı. Basketbolun bir metafor olarak kullanılacağı projede katılımcıların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacak.

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