MANCHESTER United ile bu sezon yarıştığı tüm kulvarlara veda eden Cristiano Ronaldo, lig dördüncülüğünü hedef gösterdi. Kulübünde mart ayının oyuncusu seçilen Portekizli yıldız, sosyal medya hesabındaki paylaşımında,ifadelerini kullandı.DÜNYA futbolunun patronu FIFA, kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için çok tartışılacak bir plan yaptı. Buna göre maçlar 90 dakika değil 100 dakika oynanacak. Nedeni ise topun oyunda kalma süresini uzatmak.Ancak FIFA bu kararı alsa da değişikliklerle ilgili son sözün sahibi IFAB'ın da onayı gerekiyor. Geçmiş yıllarda da topun oyunda kalma süresini uzatmak için rugbydeki gibi oyunun durduğu anlarda saatin de durdurulması gündeme gelmişti. Dünya Kupası'nı 2 yılda bir oynatmak ve maçları 100 dakikaya uzatmanın yanı sıraRONALDİNHO, bir tanıtım için geldiği Barselona'da Katalan ekibiyle ilgili konuştu. Şu anki takımı kendi dönemi ile karşılaştıran Brezilyalı efsane,derken Barcelona'nın genç yeteneği Pedri için deyorumunu yaptı. Brezilyalı, ayrıca Messi'nin PSG'ye gitmesinin kendisi için sürpriz olduğunu vurguladı.HOLLANDA Milli Takımı, teknik direktörlük için Ronald Koeman ile anlaştı.59 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 2018-2020 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.İSRAIL'DE 16 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre;Gruplarını ilk ikide bitiren 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Final müsabakası 1 Haziran'da Netanya Municipal Stadı'nda yapılacak.SÜPER Lig ekibi Altay, geçen hafta 2-1 kaybettiği Antalyaspor maçının tekrar edilmesini istedi. TFF'ye itirazda bulunan siyah-beyazlılar, AVAR'dagörevlendirilen ismin yanlış olduğunu belirterek "Hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun talimatı ile TFF'ye maçın tekrarına yönelik resmi başvuruda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı."TARIHE, Doğaya Saygı" temasıyla düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayıma geçildi. 10-17 Nisan tarihleri arasında yapılacak dev organizasyon, hemhem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndenYerli-yabancı çok sayıda medya kuruluşuna ev sahipliği yapıp tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak.NBA'DE Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayı 11 ribaunt ileyaptığı maçta Brooklyn Nets'e 118- 105 mağlup oldu. Rockets'te 36 dakika süre alanNets'de Kyrie Irving 42 sayı bularak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı. Cleveland Cavaliers'ın, Orlando Magic'e 120-115 yenildiği karşılaşmada dayetmedi.2019 ve 2020'de "Avrupa'nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştiren Takımı" seçilenANKA Spor ve Anadolu Efes Basketbol Okulları iş birliğiyle One Team projesini başlattı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, sporda eşitlik, kaliteli yaşam temalarıyla hayata geçirilecek etkinliğinBasketbolun bir metafor olarak kullanılacağı projede katılımcıların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacak.