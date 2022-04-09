Acı yoksa madalya da yok başarı da!

Türk milletinin izlerken gurur duyacağı, devleti için her şeyini ortaya koyan gençleri bulacağımYöneticilik bir meziyettir. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Lider olunmaz, lider doğulur ürkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'na 17 madalya ile damga vurdu. Bu tarihi başarıdan sonra Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, yeni projelerini ve hedefleriniSpor'a anlattı: Benim hedefim takımı gençleştirmek. Olimpiyata kadar Rıza (32), Taha (31), Yasemin (30) devam etmek istiyorsa edecek. Onun dışında hiçbir sporcunun yeri garanti değil eskilerden… 18-19-20 yaşındaki gençleri bulup takıma monte edeceğim. Biz burada olmasak da fikirlerimiz, ruhumuz burada olacak. Bu işi bilenler olarak Sn. Hamza Yerlikaya ile görüştüm. Dedim ki,O da banadedi… Gençleresahip çıktık, onlar da milletine, devletine sahipçıktı.2024 ve 2028 olimpiyatlarında Türk milletininizlerken gurur duyacağı milleti için,devleti için yüreğini ortaya koyan gençleribulacağım. Bu hayal değil, hayal olmadığınıda gösterdim. Ben bunu başardım. HamzaYerlikaya da başardı. Şimdi bizim misyonumuz;bizden sonra gelecek çocuklara da aynıduyguyu aynı ruhu aşılayıp onlara bu sorumluluğuvermek. Bize herkes şampiyongözüyle baktığı için kendimizi devamlı şampiyonolarak görmek zorundayız.Yöneticilik bir meziyettir. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Lider olunmaz, lider doğulurGüreşi, güreşçileryönetmeli.birçok futbolcu var değil mi? Ama lider olamıyor. Benbu konuda mütevazı olmayacağım. İnsanlar lider olmuyor, liderdoğuyor. Yöneticilik, Allah'ın insana vermiş olduğu meziyetlerdenbir tanesi. Bir sürü siyaset parti lideri var. Ama RecepTayyip Erdoğan lider, Devlet Bahçeli lider. Bunu böyle görmekgerek. 64 tane federasyon başkanı var ama niye içlerindeAvrupa şampiyonu olmuş, olimpiyat ikincisi olmuşbaşka bir federasyon başkanıyok. Demekki bizim farklıözelliklerimizvar.2008'DE olimpiyattan sonra güreşi bıraktım. Yabancı dil eğitimimi bitirdim. Yüksek lisans yaptım. Şimdi de doktora için uğraşıyorum. Dünya Güreş Birliği'nde teknik kurul üyesiyim, hâlâ çalışıyorum. Ben hep güreşin içindeyim. İçimi acıtan konu şuydu: Güreşin yıllarca kahrını biz seçtik, edebiyatını başkaları yaptı. Güreşin geleceğinin tehlikede olduğunu, iyi gitmediğini ben görüyordum zaten. O yüzden talip oldum bu göreve. Güreş bu milletin ata sporudur, göz bebeğidir, kıymetlisidir.ŞAMPİYON olan Murat Fırat, Urfalı bir güreşçimiz... Urfa'da bugüne kadar bir tane güreşçi duydunuz mu? Final maçında hem de Macar'ı yenerek şampiyon oldu. Bütün Macar seyircinin önünde...Türkiye'nin 100'üncü şampiyonluğunu elde etti. Kerem Kaval (Altın), Emre Mutlu (Bronz), Ahmet Uyar (Bronz). Burhan Akbudak (Bronz) 82 kiloda üçüncü oldu,ÜÇ tane ağır sıkletimiz var bizim. Rıza, Taha ve Yasemin. Allah nazardan saklasın. Türk milletine karşı bütün görevlerini yapmış isimler. Biz bu isimlerin yerine yenilerini koyamıyorduk yıllardan beri. Olimpiyatta 3'ü de üçüncü oldu ve Türk güreşi başarısız! Ben şunu yapmaya çalışıyorum.Ben böyle düşünüyorum.2024 Olimpiyatları ilk sınavımız olacak. Asıl hedef ise 2024'ten sonra 2028 ve 2032.Bir kere şampiyon olup, kaybolmasın. Güreş benim peygamberimin sporudur, tarihim, kültürümdür. Gençlere bunu anlatmalıyız. Federasyon olarak Cumhuriyetle yaşıtız. 1923'te kurulan 3 federasyondan biriyiz. Seneye 100. yılımızı kutlayacağız.