Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Acı yoksa madalya da yok başarı da!
Giriş Tarihi: 9.4.2022

Acı yoksa madalya da yok başarı da!

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Acı yoksa madalya da yok başarı da!

Tarihte yoktur 17 tane madalya... 21 madalyaya ulaşabilirdik. Zaten 30 sıklet var. Ne kaldı ki geride. Bütün hepsini biz alacaktık Onlara şunu söyledim; ruhunuzu, yüreğinizi ortaya koyun, başarı gelecektir. Acı yoksa madalya yok, acı yoksa başarı da yok

Türk milletinin izlerken gurur duyacağı, devleti için her şeyini ortaya koyan gençleri bulacağım

TLİDER OLUNMAZ, DOĞULUR
Yöneticilik bir meziyettir. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Lider olunmaz, lider doğulur ürkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'na 17 madalya ile damga vurdu. Bu tarihi başarıdan sonra Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, yeni projelerini ve hedeflerini SABAH Spor'a anlattı: Benim hedefim takımı gençleştirmek. Olimpiyata kadar Rıza (32), Taha (31), Yasemin (30) devam etmek istiyorsa edecek. Onun dışında hiçbir sporcunun yeri garanti değil eskilerden… 18-19-20 yaşındaki gençleri bulup takıma monte edeceğim. Biz burada olmasak da fikirlerimiz, ruhumuz burada olacak. Bu işi bilenler olarak Sn. Hamza Yerlikaya ile görüştüm. Dedim ki, "Takımları gençleştireceğim."



'ELİNDEN TUTAN MI VAR!'
O da bana "Sen 18 yaşında Avrupa şampiyonu oldun, ben 17 yaşında büyükler dünya şampiyonu oldum. Elini tutan mı var. Arkandayım, yürü" dedi… Gençlere sahip çıktık, onlar da milletine, devletine sahip çıktı. Yüreklerini ortaya koydular. Tarihte yoktur 17 tane madalya. 21 madalyaya ulaşabilirdik. Zaten 30 sıklet var. Ne kaldı ki geride. Bütün hepsini biz alacaktık. 2024 ve 2028 olimpiyatlarında Türk milletinin izlerken gurur duyacağı milleti için, devleti için yüreğini ortaya koyan gençleri bulacağım. Bu hayal değil, hayal olmadığını da gösterdim. Ben bunu başardım. Hamza Yerlikaya da başardı. Şimdi bizim misyonumuz; bizden sonra gelecek çocuklara da aynı duyguyu aynı ruhu aşılayıp onlara bu sorumluluğu vermek. Bize herkes şampiyon gözüyle baktığı için kendimizi devamlı şampiyon olarak görmek zorundayız.

LİDER OLUNMAZ, DOĞULUR
Yöneticilik bir meziyettir. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Lider olunmaz, lider doğulur
Karşımızda farklı bir federasyon başkanı var. Sporun içerisinden gelmiş, gerçek bir şampiyon. Güreşi güreşçiler mi yönetmeli? Güreşi, güreşçiler yönetmeli. Türkiye'de birçok futbolcu var değil mi? Ama lider olamıyor. Ben bu konuda mütevazı olmayacağım. İnsanlar lider olmuyor, lider doğuyor. Yöneticilik, Allah'ın insana vermiş olduğu meziyetlerden bir tanesi. Bir sürü siyaset parti lideri var. Ama Recep Tayyip Erdoğan lider, Devlet Bahçeli lider. Bunu böyle görmek gerek. 64 tane federasyon başkanı var ama niye içlerinde Avrupa şampiyonu olmuş, olimpiyat ikincisi olmuş başka bir federasyon başkanı yok. Demek ki bizim farklı özelliklerimiz var.



KAHRINI BİZ ÇEKTİK EDEBİYATI BAŞKALARI YAPTI
2008'DE olimpiyattan sonra güreşi bıraktım. Yabancı dil eğitimimi bitirdim. Yüksek lisans yaptım. Şimdi de doktora için uğraşıyorum. Dünya Güreş Birliği'nde teknik kurul üyesiyim, hâlâ çalışıyorum. Ben hep güreşin içindeyim. İçimi acıtan konu şuydu: Güreşin yıllarca kahrını biz seçtik, edebiyatını başkaları yaptı. Güreşin geleceğinin tehlikede olduğunu, iyi gitmediğini ben görüyordum zaten. O yüzden talip oldum bu göreve. Güreş bu milletin ata sporudur, göz bebeğidir, kıymetlisidir.



DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAK, NOT EDİN!
ŞAMPİYON olan Murat Fırat, Urfalı bir güreşçimiz... Urfa'da bugüne kadar bir tane güreşçi duydunuz mu? Final maçında hem de Macar'ı yenerek şampiyon oldu. Bütün Macar seyircinin önünde... Feyzullah Aktürk 22 yaşında Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'nin 100'üncü şampiyonluğunu elde etti. Kerem Kaval (Altın), Emre Mutlu (Bronz), Ahmet Uyar (Bronz). Burhan Akbudak (Bronz) 82 kiloda üçüncü oldu, gelecekte dünya şampiyonu olacak. Bu ismi (Burhan) not edin.

RIZA, TAHA VE YASEMİN'İN YERİNİ DOLDURAMIYORDUK
ÜÇ tane ağır sıkletimiz var bizim. Rıza, Taha ve Yasemin. Allah nazardan saklasın. Türk milletine karşı bütün görevlerini yapmış isimler. Biz bu isimlerin yerine yenilerini koyamıyorduk yıllardan beri. Olimpiyatta 3'ü de üçüncü oldu ve Türk güreşi başarısız! Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Eğer biz güreşi bırakan veya kaybettiğimiz bir sporcunun yerine yenisini koyamıyorsak sadece güreş değil Türk milleti, Türk devletinin geleceği tehlike altındadır. Ben böyle düşünüyorum.

İLK SINAVIMIZ 2024 OLİMPİYATLARI'NDA
2024 Olimpiyatları ilk sınavımız olacak. Asıl hedef ise 2024'ten sonra 2028 ve 2032. Gençler bu güreşi 10 sene taşısın, önümüzdeki 10 seneye damga vursunlar. Rıza, Taha abileri gibi en güzel başarı, sürekliliği olandır. Bir kere şampiyon olup, kaybolmasın. Güreş benim peygamberimin sporudur, tarihim, kültürümdür. Gençlere bunu anlatmalıyız. Federasyon olarak Cumhuriyetle yaşıtız. 1923'te kurulan 3 federasyondan biriyiz. Seneye 100. yılımızı kutlayacağız.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nisa Bebeğin sağlık durumunda sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu..
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yunus bebek tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi
SABAH yazdı Mansur Yavaş yanlıştan döndü! Ankara'da otobüs zaferi
Kahreden gerçek! Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı!
SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi vurgusu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
AB liderlerinden Ukrayna'ya 'sizin kavganız bizim kavgamız' mesajı! AB'ye doğru ilk olumlu adım...
ARKADAŞINA GÖNDER
Acı yoksa madalya da yok başarı da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA