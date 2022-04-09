Acı yoksa madalya da yok başarı da!

Tarihte yoktur 17 tane madalya... 21 madalyaya ulaşabilirdik. Zaten 30 sıklet var. Ne kaldı ki geride. Bütün hepsini biz alacaktık Onlara şunu söyledim; ruhunuzu, yüreğinizi ortaya koyun, başarı gelecektir. Acı yoksa madalya yok, acı yoksa başarı da yok
Türk milletinin izlerken gurur duyacağı, devleti için her şeyini ortaya koyan gençleri bulacağım
TLİDER OLUNMAZ, DOĞULUR
Yöneticilik bir meziyettir. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Lider olunmaz, lider doğulur ürkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'na 17 madalya ile damga vurdu. Bu tarihi başarıdan sonra Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, yeni projelerini ve hedeflerini SABAH Spor'a anlattı: Benim hedefim takımı gençleştirmek. Olimpiyata kadar Rıza (32), Taha (31), Yasemin (30) devam etmek istiyorsa edecek. Onun dışında hiçbir sporcunun yeri garanti değil eskilerden… 18-19-20 yaşındaki gençleri bulup takıma monte edeceğim. Biz burada olmasak da fikirlerimiz, ruhumuz burada olacak. Bu işi bilenler olarak Sn. Hamza Yerlikaya ile görüştüm. Dedim ki, "Takımları gençleştireceğim."
'ELİNDEN TUTAN MI VAR!'
O da bana "Sen 18 yaşında Avrupa şampiyonuoldun, ben 17 yaşında büyüklerdünya şampiyonu oldum. Elini tutan mıvar. Arkandayım, yürü" dedi… Gençleresahip çıktık, onlar da milletine, devletine sahipçıktı. Yüreklerini ortaya koydular. Tarihteyoktur 17 tane madalya. 21 madalyayaulaşabilirdik. Zaten 30 sıklet var. Nekaldı ki geride. Bütün hepsini biz alacaktık.2024 ve 2028 olimpiyatlarında Türk milletininizlerken gurur duyacağı milleti için,devleti için yüreğini ortaya koyan gençleribulacağım. Bu hayal değil, hayal olmadığınıda gösterdim. Ben bunu başardım. HamzaYerlikaya da başardı. Şimdi bizim misyonumuz;bizden sonra gelecek çocuklara da aynıduyguyu aynı ruhu aşılayıp onlara bu sorumluluğuvermek. Bize herkes şampiyongözüyle baktığı için kendimizi devamlı şampiyonolarak görmek zorundayız.
LİDER OLUNMAZ, DOĞULUR
Yöneticilik bir meziyettir. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Lider olunmaz, lider doğulur Karşımızda farklı bir federasyon başkanı var. Sporuniçerisinden gelmiş, gerçek bir şampiyon. Güreşigüreşçiler mi yönetmeli?Güreşi, güreşçileryönetmeli.Türkiye'de birçok futbolcu var değil mi? Ama lider olamıyor. Benbu konuda mütevazı olmayacağım. İnsanlar lider olmuyor, liderdoğuyor. Yöneticilik, Allah'ın insana vermiş olduğu meziyetlerdenbir tanesi. Bir sürü siyaset parti lideri var. Ama RecepTayyip Erdoğan lider, Devlet Bahçeli lider. Bunu böyle görmekgerek. 64 tane federasyon başkanı var ama niye içlerindeAvrupa şampiyonu olmuş, olimpiyat ikincisi olmuşbaşka bir federasyon başkanıyok. Demekki bizim farklıözelliklerimizvar.
KAHRINI BİZ ÇEKTİK EDEBİYATI BAŞKALARI YAPTI
2008'DE olimpiyattan sonra güreşi bıraktım. Yabancı dil eğitimimi bitirdim. Yüksek lisans yaptım. Şimdi de doktora için uğraşıyorum. Dünya Güreş Birliği'nde teknik kurul üyesiyim, hâlâ çalışıyorum. Ben hep güreşin içindeyim. İçimi acıtan konu şuydu: Güreşin yıllarca kahrını biz seçtik, edebiyatını başkaları yaptı. Güreşin geleceğinin tehlikede olduğunu, iyi gitmediğini ben görüyordum zaten. O yüzden talip oldum bu göreve. Güreş bu milletin ata sporudur, göz bebeğidir, kıymetlisidir.
DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAK, NOT EDİN!
ŞAMPİYON olan Murat Fırat, Urfalı bir güreşçimiz... Urfa'da bugüne kadar bir tane güreşçi duydunuz mu? Final maçında hem de Macar'ı yenerek şampiyon oldu. Bütün Macar seyircinin önünde... Feyzullah Aktürk 22 yaşındaAvrupa şampiyonu oldu. Türkiye'nin 100'üncü şampiyonluğunu elde etti. Kerem Kaval (Altın), Emre Mutlu (Bronz), Ahmet Uyar (Bronz). Burhan Akbudak (Bronz) 82 kiloda üçüncü oldu, gelecekte dünya şampiyonu olacak.Bu ismi (Burhan) not edin.
RIZA, TAHA VE YASEMİN'İN YERİNİ DOLDURAMIYORDUK
ÜÇ tane ağır sıkletimiz var bizim. Rıza, Taha ve Yasemin. Allah nazardan saklasın. Türk milletine karşı bütün görevlerini yapmış isimler. Biz bu isimlerin yerine yenilerini koyamıyorduk yıllardan beri. Olimpiyatta 3'ü de üçüncü oldu ve Türk güreşi başarısız! Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Eğer biz güreşibırakan veya kaybettiğimiz bir sporcununyerine yenisini koyamıyorsak sadece güreşdeğil Türk milleti, Türk devletinin geleceğitehlike altındadır. Ben böyle düşünüyorum.
İLK SINAVIMIZ 2024 OLİMPİYATLARI'NDA
2024 Olimpiyatları ilk sınavımız olacak. Asıl hedef ise 2024'ten sonra 2028 ve 2032. Gençler bu güreşi 10 sene taşısın, önümüzdeki10 seneye damga vursunlar. Rıza,Taha abileri gibi en güzel başarı, sürekliliğiolandır. Bir kere şampiyon olup, kaybolmasın. Güreş benim peygamberimin sporudur, tarihim, kültürümdür. Gençlere bunu anlatmalıyız. Federasyon olarak Cumhuriyetle yaşıtız. 1923'te kurulan 3 federasyondan biriyiz. Seneye 100. yılımızı kutlayacağız.