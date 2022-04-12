Haber hattı

Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, kazandıkları uluslarası kupaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götüreceklerini söyledi. Aydın, fırsat verildiğinde özel sporcuların neleri başardığının bir kez daha görüldüğünü aktararak,söz verdiğimiz gibi Sayın Erdoğan'a götüreceğiz. Özel sporcularımıza desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum" dediCumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ikinci gününde koşulanetabını Bike Exchange takımından Alexander Kaden Groves 4 saat 02 dakika 10 saniye ile kazandı. Finişe toplu gelen Peloton'un arasından sıyrılan Avustralyalı bisikletçi muhteşem bir sprintle çizgiyi birinci geçti. Tırmanışta genel ferdi klasmanın en iddialı iki isminden Arkea Samsic takımından Nairo Quintana ve Alpecin Fenix takımından Jay Vine kaza geçirseler de yarışa devam ettiler.Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA heyetiyle bir araya geldi. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ile yapılan görüşmede basketbolun bugünü, geleceği ve Türk basketbolunun projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, Basketbol Gelişim Merkezi projesinin maketi de incelendi.normal sezonun son gününde Milwaukee Bucks'ın Cleveland Cavaliers'a konuk olduğu maçta ilginç bir olay yaşandı. Maça ilk 5'te başlayan Jrue Holiday, hava atışından sonra Cavaliers'tan Garland'a kasti faul yaptı ve oyunun duraklaması ile beraber kenara alındı, bir daha da parkeye çıkmadı. Böylelikle kontratında yer alan özel bir madde sebebi ile 67 maça çıkma kotasını dolduran Holiday, 8 saniye oyunda kaldığı maç sonrasında yaklaşık 306 bin dolar bonus kazandı.EVERTON'IN, Manchester United'ı 1-0 yendiği maç sonrasında 14 yaşındaki Jake Harding adında bir taraftarın telefonunu yere atıp kıran Ronaldo'ya tepki dinmiyor. Anne Sarah Kelly, "Oyuncuların girdiği tünele yakındık. Jake telefonu yüzüne tutsa anlardım ama bunu yapmadı. Oğlum otistik bir çocuk ve bir futbolcu tarafından saldırıya uğradı. Artık maça gitmeme kararı aldık. Ronaldo her şeyi mahvetti" dedi.