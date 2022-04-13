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Giriş Tarihi: 13.4.2022 18:15 Son Güncelleme: 13.4.2022 18:16

Kupa Voley’de şampiyon Arkas Spor oldu

İHA
Kupa Voley’de şampiyon Arkas Spor oldu

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8’lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya geldi. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Salon: 4 Eylül Taha Akgül
Hakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente
Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin (L), Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Gabrıel, Mırza, Burak Çevik)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu (L), Muzaffer Yönet, Marko Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Doğukan Ulu)
Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-8
Süre: 144 dakika (28, 28, 28, 43, 17)

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Kupa Voley’de şampiyon Arkas Spor oldu
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