Kupa Voley Arkas’ın

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan takım Arkas Spor oldu. İzmir ekibi, Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2mağlup etmeyi başardı. Final karşılaşmasında sarı-kırmızılıları 25-23, 22-25, 25-17,27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla deviren Arkas, kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı. G.Saray'da Lukas 17sayıyla en skorer isim olurken, Torres de16 sayıyla ona eşlik etti ancak yenilgiyi önleyemedi. Maç sonunda Arkas'ın kupasını Sivas Valisi Salih Ayhan takdim etti.