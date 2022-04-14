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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Kupa Voley Arkas’ın

Kupa Voley Arkas’ın
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan takım Arkas Spor oldu. İzmir ekibi, Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Final karşılaşmasında sarı-kırmızılıları 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla deviren Arkas, kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı. G.Saray'da Lukas 17 sayıyla en skorer isim olurken, Torres de 16 sayıyla ona eşlik etti ancak yenilgiyi önleyemedi. Maç sonunda Arkas'ın kupasını Sivas Valisi Salih Ayhan takdim etti.

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