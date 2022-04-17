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Giriş Tarihi: 17.4.2022 22:37 Son Güncelleme: 17.4.2022 23:12

Başkan Erdoğan, Vakıfbank Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Başkan Erdoğan, Vakıfbank Voleybol Takımı’nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan, Vakıfbank Voleybol Takımı'nı tebrik etti
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