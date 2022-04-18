Vakıfbank Haakkını aldı!

Ankara’da nefesleri kesen karşılaşmada sarı-lacivertli ekibi 3-2 mağlup eden sarı-siyahlılar, kupayı 8. kez müzesine götürdü. İsveçli yıldız Isabelle Haak 44 sayı ile maça damga vurdu
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finali'nde Fenerbahçe Opet'i 136 dakika süren maçta 3-2 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu… Ankara'datam dolu tribünlerinbüyük desteğiyle oynananmücadelede ilk seti sarılacivertliler,21-25 aldı. İkinci seti 25-21 kazanarak eşitliği sağlayan VakıfBank, üçüncü seti de 25-13 ile rahat geçti. Ancak Kanaryakıyasıya çekişmeye sahneolan 4. seti 27-29 alarakmaçı karar setine taşıdı.
KARAR SETİNDE ŞOVA İMZA ATTI
Nefeslerin tutulduğu final bölümünde 17-15 ile gülen VakıfBank, zafere ulaşırken, maça Isabelle Haak'ın performansı damga vurdu. Mücadeleyi 44 sayıyla tamamlayanve final setindeki17 sayının 10'unu tek başınakaydeden İsveçli yıldız,kazanılan şampiyonluktabüyük pay sahibi oldu. Gabi de takımına 25 sayılık katkı yaparak öne çıkan bir diğer isimdi.
Guidetti: Bu takımla gurur duyuyorum Maç sonu açıklamalarda bulunanVakıfBank BaşantrenörüGiovanni Guidetti,"Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz.Aradaki farkı detaylarbelirledi. Ankara'dakiseyirciye teşekkür ediyorum.İnanılmazbir mücadele oldu.Kazandığımız içinçok mutluyum.Takımımla gururduyuyorum" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRIK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla VakıfBank'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı
ZAFER ÜSTÜNE ZAFER
Son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaşan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final biletini alan, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunu lider tamamlayan VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde de kupayı kaldırdı.