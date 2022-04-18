Vakıfbank Haakkını aldı!

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finali'nde Fenerbahçe Opet'i 136 dakika süren maçta 3-2 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu…İkinci seti 25-21 kazanarak eşitliği sağlayan VakıfBank, üçüncü seti de 25-13 ile rahat geçti.Nefeslerin tutulduğu final bölümünde 17-15 ile gülen VakıfBank, zafere ulaşırken, maça Isabelle Haak'ın performansı damga vurdu.Gabi de takımına 25 sayılık katkı yaparak öne çıkan bir diğer isimdi.Guidetti: Bu takımla gurur duyuyorumCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla VakıfBank'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandıSon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaşan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final biletini alan, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunu lider tamamlayan VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde de kupayı kaldırdı.