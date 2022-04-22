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Giriş Tarihi: 22.4.2022 09:31 Son Güncelleme: 22.4.2022 09:41

Başkan Erdoğan sporcularla bir araya geldi! “Rakibini duman ettin”

Başkan Erdoğan sporcularla bir araya geldi! “Rakibini duman ettin”

İftar yemeğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen sporcular, konuşulanları ve duygularını SABAH SPOR’a anlattı. Başkan Erdoğan’ın, Abdullah Öztürk’e söylediği sözler ise geceye damga vurdu. İşte tüm detaylar…

Sporun Yıldızları İftar Programı'nda sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha fazla madalya sözü aldı.

İşte iftar yemeğinde konuşulanlar ve sporcuların duyguları:
Bülent Çetin (ampute futbol milli takım kaptanı): Yaklaşık 3 saatten fazla vaktini bizlere ayıran bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kendisine, '2022 Dünya Kupası için desteklerinizi bekliyoruz' dedim. Başkanımız, 'İnşallah destek olmaya çalışacağız. Başarıya ulaşacağınıza inancım tam' karşılığını verdi.

Evin Demirhan Yavuz (güreşçi): Başkanımız bize değer verdiği için çok mutlu olduk. Hepimiz keyifli ve anlamlı bir iftar geçirdik.

Fatih Arda İpcioğlu (milli kayakçı): Başkanımız bana 'Ne kadar uzağa atlıyorsun?' diye sordu. Bu yıl kırdığım Türkiye rekoru olan 196.5 metreyi söyledim, 'Maşallah" dedi. Sonra kayakla atladığım videomu gösterdim. Video ve fotoğrafları görünce oldukça etkilendi.

Yasmani Copello Escobar (atlet): Başkanımız türkçemi geliştirdiğimi söyledi ve ülkemize daha çok madalya getirmemi diledi.

İbrahim Çolak (cimnastikçi): Sayın Başkanımız Dünya Kupası'nda aldığım gümüş madalyaya vurgu yaparak benden istikrarlı olmamı istedi ve altın madalya sözü aldı.

Eda Tuğsuz (atlet-ciritçi): Olimpiyatlarda santimlerle kaçırdığım madalyaya çok üzüldüğünü dile getiren Başkanımız, altın madalya alacağıma inandığını söyledi.

Abdullah Öztürk: (para masa tenisçi): Başkanımız bana maçlarımı izlediğini söyledi. Hatta 'Geçen maçta Koreli rakibini duman ettin' dedi. Kardeşim Ali Öztürk'ü çağırdı. Hangimizin daha iyi olduğunu sordu. 'Ben daha iyiyim ama o beni geçecek' yanıtını verdim. Hoşuna gitti, gülümsedi.

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Başkan Erdoğan sporcularla bir araya geldi! “Rakibini duman ettin”
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