Sporun Yıldızları İftar Programı'nda sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha fazla madalya sözü aldı.
İşte iftar yemeğinde konuşulanlar ve sporcuların duyguları:
Bülent Çetin (ampute futbol milli takım kaptanı): Yaklaşık 3 saatten fazla vaktini bizlere ayıran bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kendisine, '2022 Dünya Kupası için desteklerinizi bekliyoruz' dedim. Başkanımız, 'İnşallah destek olmaya çalışacağız. Başarıya ulaşacağınıza inancım tam' karşılığını verdi.
Evin Demirhan Yavuz (güreşçi): Başkanımız bize değer verdiği için çok mutlu olduk. Hepimiz keyifli ve anlamlı bir iftar geçirdik.
Yasmani Copello Escobar (atlet): Başkanımız türkçemi geliştirdiğimi söyledi ve ülkemize daha çok madalya getirmemi diledi.
İbrahim Çolak (cimnastikçi): Sayın Başkanımız Dünya Kupası'nda aldığım gümüş madalyaya vurgu yaparak benden istikrarlı olmamı istedi ve altın madalya sözü aldı.
Eda Tuğsuz (atlet-ciritçi): Olimpiyatlarda santimlerle kaçırdığım madalyaya çok üzüldüğünü dile getiren Başkanımız, altın madalya alacağıma inandığını söyledi.
Abdullah Öztürk: (para masa tenisçi): Başkanımız bana maçlarımı izlediğini söyledi. Hatta 'Geçen maçta Koreli rakibini duman ettin' dedi. Kardeşim Ali Öztürk'ü çağırdı. Hangimizin daha iyi olduğunu sordu. 'Ben daha iyiyim ama o beni geçecek' yanıtını verdim. Hoşuna gitti, gülümsedi.