Abdullah Öztürk: (para masa tenisçi): Başkanımız bana maçlarımı izlediğini söyledi. Hatta 'Geçen maçta Koreli rakibini duman ettin' dedi. Kardeşim Ali Öztürk'ü çağırdı. Hangimizin daha iyi olduğunu sordu. 'Ben daha iyiyim ama o beni geçecek' yanıtını verdim. Hoşuna gitti, gülümsedi.