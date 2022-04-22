‘Rakibini duman ettin’

Yıldızları İftar Programı'nda sporcularla tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha fazla madalya sözü aldı.(AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM KAPTANI): Yaklaşık 3 saatten fazla vaktini bizlere ayıran bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kendisine, '2022 Dünya Kupası için desteklerinizi bekliyoruz' dedim. Cumhurbaşkanımız, 'İnşallah destek olmaya çalışacağız. Başarıya ulaşacağınıza inancım tam' karşılığını verdi.(GÜREŞÇİ): Cumhurbaşkanımız bize değer verdiği için çok mutlu olduk. Hepimiz keyifli ve anlamlı bir iftar geçirdik.(MİLLİ KAYAKÇI): Cumhurbaşkanımız bana 'Ne kadar uzağa atlıyorsun?' diye sordu. Bu yıl kırdığım Türkiye rekoru olan 196.5 metreyi söyledim, 'Maşallah" dedi. Sonra kayakla atladığım videomu gösterdim. Video ve fotoğrafları görünce oldukça etkilendi.(ATLET): Cumhurbaşkanımız Türkçemi geliştirdiğimi söyledi ve ülkemize daha çok madalya getirmemi diledi.(CİMNASTİKÇİ): Sayın Cumhurbaşkanımız Dünya Kupası'nda aldığım gümüş madalyaya vurgu yaparak benden istikrarlı olmamı istedi ve altın madalya sözü aldı.(ATLET-CİRİTÇİ): Olimpiyatlarda santimlerle kaçırdığım madalyaya çok üzüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanımız, altın madalya alacağıma inandığını söyledi.(PARA MASA TENİSÇİ): Cumhurbaşkanımız bana maçlarımı izlediğini söyledi. Hattadedi. Kardeşim Ali Öztürk'ü çağırdı. Hangimizin daha iyi olduğunu sordu.yanıtını verdim. Hoşuna gitti, gülümsedi.