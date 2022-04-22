Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri ‘Rakibini duman ettin’
Giriş Tarihi: 22.4.2022

‘Rakibini duman ettin’

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
BURCU ŞEN BURCU ŞEN
‘Rakibini duman ettin’

İftar yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen sporcular, konuşulanları ve duygularını SABAH SPOR’a anlattı. Erdoğan’ın, Abdullah Öztürk’e söylediği sözler ise geceye damga vurdu

Porun Yıldızları İftar Programı'nda sporcularla tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha fazla madalya sözü aldı. İşte iftar yemeğinde konuşulanlar ve sporcuların duyguları:
BÜLENT ÇETİN (AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM KAPTANI): Yaklaşık 3 saatten fazla vaktini bizlere ayıran bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kendisine, '2022 Dünya Kupası için desteklerinizi bekliyoruz' dedim. Cumhurbaşkanımız, 'İnşallah destek olmaya çalışacağız. Başarıya ulaşacağınıza inancım tam' karşılığını verdi.
EVİN DEMİRHAN YAVUZ (GÜREŞÇİ): Cumhurbaşkanımız bize değer verdiği için çok mutlu olduk. Hepimiz keyifli ve anlamlı bir iftar geçirdik.



FATİH ARDA İPCİOĞLU (MİLLİ KAYAKÇI): Cumhurbaşkanımız bana 'Ne kadar uzağa atlıyorsun?' diye sordu. Bu yıl kırdığım Türkiye rekoru olan 196.5 metreyi söyledim, 'Maşallah" dedi. Sonra kayakla atladığım videomu gösterdim. Video ve fotoğrafları görünce oldukça etkilendi.
YASMANİ COPELLO ESCOBAR (ATLET): Cumhurbaşkanımız Türkçemi geliştirdiğimi söyledi ve ülkemize daha çok madalya getirmemi diledi.
İBRAHİM ÇOLAK (CİMNASTİKÇİ): Sayın Cumhurbaşkanımız Dünya Kupası'nda aldığım gümüş madalyaya vurgu yaparak benden istikrarlı olmamı istedi ve altın madalya sözü aldı.
EDA TUĞSUZ (ATLET-CİRİTÇİ): Olimpiyatlarda santimlerle kaçırdığım madalyaya çok üzüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanımız, altın madalya alacağıma inandığını söyledi.
ABDULLAH ÖZTÜRK: (PARA MASA TENİSÇİ): Cumhurbaşkanımız bana maçlarımı izlediğini söyledi. Hatta 'Geçen maçta Koreli rakibini duman ettin' dedi. Kardeşim Ali Öztürk'ü çağırdı. Hangimizin daha iyi olduğunu sordu. 'Ben daha iyiyim ama o beni geçecek' yanıtını verdim. Hoşuna gitti, gülümsedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik
Son dakika: Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı
Bakan Bilgin: İşçileri, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacağız
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na: Müsaade ederseniz elektrik faturanızı ben ödeyeyim
Başkan Erdoğan Bilim Kurulu'nu işaret etti: Alınan kararları milletimizle paylaşacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaştan HDP tepkisi!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Son Dakika Haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş 'Kinder ürünleri' açıklaması: Toplatma kararı geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Rakibini duman ettin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA