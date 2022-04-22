İftar yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen sporcular, konuşulanları ve duygularını SABAH SPOR’a anlattı. Erdoğan’ın, Abdullah Öztürk’e söylediği sözler ise geceye damga vurdu
Porun Yıldızları İftar Programı'nda sporcularla tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha fazla madalya sözü aldı. İşte iftar yemeğindekonuşulanlar ve sporcuların duyguları: BÜLENT ÇETİN (AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM KAPTANI): Yaklaşık 3 saatten fazla vaktini bizlere ayıran bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kendisine, '2022 Dünya Kupası için desteklerinizi bekliyoruz' dedim. Cumhurbaşkanımız, 'İnşallah destek olmaya çalışacağız. Başarıya ulaşacağınıza inancım tam' karşılığını verdi. EVİN DEMİRHAN YAVUZ (GÜREŞÇİ): Cumhurbaşkanımız bize değer verdiği için çok mutlu olduk. Hepimiz keyifli ve anlamlı bir iftar geçirdik.
FATİH ARDA İPCİOĞLU (MİLLİ KAYAKÇI): Cumhurbaşkanımız bana 'Ne kadar uzağa atlıyorsun?' diye sordu. Bu yıl kırdığım Türkiye rekoru olan 196.5 metreyi söyledim, 'Maşallah" dedi. Sonra kayakla atladığım videomu gösterdim. Video ve fotoğrafları görünce oldukça etkilendi. YASMANİ COPELLO ESCOBAR (ATLET): Cumhurbaşkanımız Türkçemi geliştirdiğimi söyledi ve ülkemize daha çok madalya getirmemi diledi. İBRAHİM ÇOLAK (CİMNASTİKÇİ): Sayın Cumhurbaşkanımız Dünya Kupası'nda aldığım gümüş madalyaya vurgu yaparak benden istikrarlı olmamı istedi ve altın madalya sözü aldı. EDA TUĞSUZ (ATLET-CİRİTÇİ): Olimpiyatlarda santimlerle kaçırdığım madalyaya çok üzüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanımız, altın madalya alacağıma inandığını söyledi. ABDULLAH ÖZTÜRK: (PARA MASA TENİSÇİ): Cumhurbaşkanımız bana maçlarımı izlediğini söyledi. Hatta 'Geçen maçta Koreli rakibini duman ettin' dedi. Kardeşim Ali Öztürk'ü çağırdı. Hangimizin daha iyi olduğunu sordu. 'Ben daha iyiyim ama o benigeçecek' yanıtını verdim. Hoşuna gitti, gülümsedi.