Haber turu

HY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, 1-1'lik eşitlik olan playoff'un üçüncü maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 77-65 mağlup ederek durumu 2-1 yaptı. Seyirci avantajıyla karşılaşmaya coşkulu başlayan Efes'tetakımlarını ikinci periyoda 25-17 önde taşıdı.peş peşe iki üçlüğüyle oyuna tutunan Milano farkı indirse de lacivert-beyazlılar savunmada sertliği artırıpİtalyanlar, 3. periyotta farkı 1'e (57-56) indirirken, Bryant'ın basketiyle lacivert- beyazlılar final periyoduna 59-56 önde girdi.vites yükselten Efes maçı 77-65 kazandı.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'e övgü yağdırdı. Tecrübeli koç, "Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. Son periyotta mola aldık ve Larkin şampiyon gibi oynamaya karar verdi, maçı kazandırdı" dedi.aşarılı geçen bir sezonu kupayla taçlandırmak isteyenFIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında bugün parkeye çıkıyor. İlk Avrupa şampiyonluğunu kovalayan Kırmızı Ejderhalar, İtalya'nınDolu tribünler önünde saatBahçeşehir, iki müsabaka üzerinden yapılan finalin ilk maçında deplasmanda rakibini 72-69 yenmeyi başarmıştı. Temsilcimizin her türlü galibiyetinin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler kupayı Türkiye'ye getirecek.OCAK 2019'da Nantes'tan transfer olduğu Cardiff City'ye giderken uçak kazası sonucunda hayatını kaybedenCardiff yaşananların sorumlusunun Nantes Kulübü olduğu belirterek Sala'nın ölümüyle Premier Lig'den düştüklerinin altını çizdi. İngiliz ekibi; kaybettikleri tüm gelirlerin ödenmesini istiyor. Cardiff, 3 sezon önce düştüğü Championship'te mücadele ediyor.Shakhtar Donetsk takımı, ülkesindeki savaş mağdurlarına destek amacıyla Fenerbahçe ileFenerbahçe de Shakhtar'ın paylaşımına cevaben sosyal medya hesabından "Barış için her zaman yan yana" karşılığını verdi. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izlerken, mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.başarılı teknik direktörü Nuri Şahin, özel bir okulda öğrencilerle buluştu. Ronaldo ile anısını paylaşan Şahin, "Real Madrid'de onunla birlikte oynadım, yan komşumdu. Bana çok yardım etmişti. Belki de tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu.diye konuştu. Şahin en çok zorlandığı oyuncunun da Messi ve Ronaldo olduğunu ifade etti.