Haber turu

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Giriş Tarihi: 27.4.2022

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DÖRTLÜ FİNAL'E SON BİR NEFES!
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, 1-1'lik eşitlik olan playoff'un üçüncü maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 77-65 mağlup ederek durumu 2-1 yaptı. Seyirci avantajıyla karşılaşmaya coşkulu başlayan Efes'te Micic ve Pleiss takımlarını ikinci periyoda 25-17 önde taşıdı. Grant'in peş peşe iki üçlüğüyle oyuna tutunan Milano farkı indirse de lacivert-beyazlılar savunmada sertliği artırıp soyunma odasına 42-35 üstün gitti. İtalyanlar, 3. periyotta farkı 1'e (57-56) indirirken, Bryant'ın basketiyle lacivert- beyazlılar final periyoduna 59-56 önde girdi. Larkin fırtınasıyla vites yükselten Efes maçı 77-65 kazandı. 3 galibiyete ulaşanın Dörtlü Final'e yükseleceği seride 4. maç, yarın 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

'ŞAMPİYON GİBİ OYNADI'
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'e övgü yağdırdı. Tecrübeli koç, "Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. Son periyotta mola aldık ve Larkin şampiyon gibi oynamaya karar verdi, maçı kazandırdı" dedi.

Bahçeşehir için şampiyonluk vakti
Başarılı geçen bir sezonu kupayla taçlandırmak isteyen Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında bugün parkeye çıkıyor. İlk Avrupa şampiyonluğunu kovalayan Kırmızı Ejderhalar, İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yenerek adını tarihe yazdırmaya çalışacak. Dolu tribünler önünde saat 20.00'de başlayacak mücadele NTV'den canlı yayınlanacak. Bahçeşehir, iki müsabaka üzerinden yapılan finalin ilk maçında deplasmanda rakibini 72-69 yenmeyi başarmıştı. Temsilcimizin her türlü galibiyetinin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler kupayı Türkiye'ye getirecek.

80 milyon Sterlin istiyorlar
OCAK 2019'da Nantes'tan transfer olduğu Cardiff City'ye giderken uçak kazası sonucunda hayatını kaybeden Emiliano Sala için İngilizler, 80 milyon Sterlin (1 milyar 500 milyon TL) tazminat talep ediyor. Cardiff yaşananların sorumlusunun Nantes Kulübü olduğu belirterek Sala'nın ölümüyle Premier Lig'den düştüklerinin altını çizdi. İngiliz ekibi; kaybettikleri tüm gelirlerin ödenmesini istiyor. Cardiff, 3 sezon önce düştüğü Championship'te mücadele ediyor.

Ukrayna'ya 2.5 milyon TL bağış
UKRAYNA'NIN Shakhtar Donetsk takımı, ülkesindeki savaş mağdurlarına destek amacıyla Fenerbahçe ile 19 Nisan'da oynanan özel maçta 5 milyon Grivna (2.5 milyon TL) gelir elde edildiğini duyurdu. Fenerbahçe de Shakhtar'ın paylaşımına cevaben sosyal medya hesabından "Barış için her zaman yan yana" karşılığını verdi. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izlerken, mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

'Ronaldo çok yardım etti'
ANTALYASPOR'UN başarılı teknik direktörü Nuri Şahin, özel bir okulda öğrencilerle buluştu. Ronaldo ile anısını paylaşan Şahin, "Real Madrid'de onunla birlikte oynadım, yan komşumdu. Bana çok yardım etmişti. Belki de tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. İnsani anlamda çok güzel anılarım olduğu için Ronaldo benim için çok değerli" diye konuştu. Şahin en çok zorlandığı oyuncunun da Messi ve Ronaldo olduğunu ifade etti.

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