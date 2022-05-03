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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Muhammed Ali’nin torunu 5’te 5 yaptı

Muhammed Ali’nin torunu 5’te 5 yaptı
Boksun efsane ismi Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, profesyonel kariyerinin beşinci maçını da saniyeler içinde nakavtla kazandı. Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'daki maçta Alejandro Ibarra'yı ilk raundun başında nakavt eden 21 yaşındaki boksör, galibiyeti 2016'da hayatını kaybeden dedesine armağan ederek, "Bu, verdiğim tüm emeğin bir kanıtı. Büyükbabamı hayata döndürüyorum ve bu yüzden annem çok duygulanıyor. Çünkü babasını tekrar görüyor ve babasının adını benle duyuyor" ifadesini kullandı.

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Muhammed Ali’nin torunu 5’te 5 yaptı
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