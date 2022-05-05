Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 9 milyon Lira’lık kolyesiyle parladı
Giriş Tarihi: 5.5.2022

9 milyon Lira’lık kolyesiyle parladı

9 milyon Lira’lık kolyesiyle parladı
New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası (MET Gala) New York'ta yapıldı. Spor dünyasından birçok isim katılırken, geceye NFL (Amerikan Futbol Ligi) yıldızı Odell Beckham Jr'ın takısı damgasını vurdu. Yeşil kıyafetiyle dikkat çeken Beckham Jr.'ın boynuna taktığı elmas kolyenin 650 bin dolar (9.6 milyon TL) değerinde olduğu öğrenildi. Öte yandan Russell Westbrook (NBA), Chloe Kim (snowboard), Dwayne Wade (NBA) ve Venus Williams (tennis) gibi spor dünyasının en ünlü isimleri de boy gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Son dakika: 4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
SON DAKİKA: İBB'nin Çırağan Katliamı'nda şoke eden detay! Üstünü örtmek için servet ödemişler...
Samsun'da kahreden olay! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
9 milyon Lira’lık kolyesiyle parladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA