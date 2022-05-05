9 milyon Lira’lık kolyesiyle parladı

New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası (MET Gala) New York'ta yapıldı. Spor dünyasından birçok isim katılırken, geceye NFL (Amerikan Futbol Ligi) yıldızı Odell Beckham Jr'ın takısı damgasını vurdu. Yeşil kıyafetiyle dikkat çeken Beckham Jr.'ınÖte yandan Russell Westbrook (NBA), Chloe Kim (snowboard), Dwayne Wade (NBA) ve Venus Williams (tennis) gibi spor dünyasının en ünlü isimleri de boy gösterdi.