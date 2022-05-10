Vakıfbank pes etmedi!

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi final serisinin 4. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek durumu 2-2'ye getirip, şampiyonluğu son maça taşıdı. Burhan Felek'teki karşılaşma kıran kırana geçti. İlk iki sette oyunu domine eden sarı-lacivertliler,Toparlanan ve 25-19 ile 2-1'i bulan Guidetti'nin ekibi, 25-14'lük setle skoru 2-2 yaptı. Tie-break'i de 16-14 alan VakıfBank, salondan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-siyahlılardamaçın kaderini değiştirdi. Kanarya'dan Vargas 32 sayı ile oynarken, VakıfBank'ta Haak 21 sayı aldı. Final serisinin beşinci ve son maçıVakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.