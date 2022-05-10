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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Vakıfbank pes etmedi!

BERKAY TURAN
Vakıfbank pes etmedi!
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi final serisinin 4. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek durumu 2-2'ye getirip, şampiyonluğu son maça taşıdı. Burhan Felek'teki karşılaşma kıran kırana geçti. İlk iki sette oyunu domine eden sarı-lacivertliler, 25-23 ve 25-19 ile 2-0'lık üstünlük kurdu. Toparlanan ve 25-19 ile 2-1'i bulan Guidetti'nin ekibi, 25-14'lük setle skoru 2-2 yaptı. Tie-break'i de 16-14 alan VakıfBank, salondan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-siyahlılarda Tuğba Şenoğlu, kenardan gelip 13 sayıyla maçın kaderini değiştirdi. Kanarya'dan Vargas 32 sayı ile oynarken, VakıfBank'ta Haak 21 sayı aldı. Final serisinin beşinci ve son maçı perşembe VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

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Vakıfbank pes etmedi!
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