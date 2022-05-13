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Giriş Tarihi: 13.5.2022 23:28

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu

AA
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, final maçından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar böylece oyunlar tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu elde etti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'yı mağlup ederek altın madalya kazanan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Harika bir performans gösteren milli voleybolcularımızı tek tek kutluyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu
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