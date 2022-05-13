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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Tarih yazıcı Vakıfbank

BERKAY TURAN

Rakibine set vermeden zafere uzanan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde üst üste 4.şampiyonluğunu kazandı. Bu sezon ise toplamda 4. kupasını havaya kaldırdı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde gelenek değişmedi. VakıfBank, play-off final serisi beşinci maçında F.Bahçe Opet'i 3-0 yenerek seride 3-2 öne geçti ve son 5 sezonda 4. şampiyonluğunu kazandı. 2019-2020 sezonu Kovid-19 nedeniyle iptal edilmişti. Heyecan dolu karşılaşmada taraftarın da desteğiyle müthiş bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar setleri 25-23, 25-20 ve 25-20 üstün kapatarak F.Bahçe'ye nefes bile aldırmadı. İsabelle Haak 19, Guimaraes 18 sayıyla oynadı. Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda zafere uzanan antrenör Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlılar, ligde de ipi göğüsleyip toplamda 4. şampiyonluğunu elde etti. VakıfBank, tarihi sezonunu 5'te 5 ile tamamlamak için 22 Mayıs'ta Slovenya'da CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne çıkacak.

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Tarih yazıcı Vakıfbank
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