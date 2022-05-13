Tarih yazıcı Vakıfbank

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde gelenek değişmedi. VakıfBank, play-off final serisi beşinci maçında F.Bahçe Opet'i 3-0 yenerek seride 3-2 öne geçti ve son 5 sezonda 4. şampiyonluğunu kazandı. 2019-2020 sezonu Kovid-19 nedeniyle iptal edilmişti. Heyecan dolu karşılaşmada taraftarın da desteğiyle müthiş bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar setleriüstün kapatarak F.Bahçe'ye nefes bile aldırmadı. İsabelle Haak 19, Guimaraes 18 sayıyla oynadı. Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda zafere uzanan antrenör Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlılar, ligde de ipi göğüsleyip toplamda 4. şampiyonluğunu elde etti.