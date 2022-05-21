Son dakika haberi: Türk kadını yumruklarıyla tarih yazdı! Kadın boksörlerimiz dünya şampiyonu oldu...

BİR GÖRÜŞ

MURAT ÖZBOSTAN: BU ZAFERLER TESADÜF DEĞİL

Türk futbolu kısır çekişmelerin içinde boğuşurken, diğer dallarda önemli başarılara imza atıyoruz. Okçuluktan, cimnastiğe, atletizmden boksa kadar uluslararası turnuvalarda zirveye çıkan milli sporcularımız göğsümüzü kabartıyor. Son yıllarda tesisleşme konusunda yapılan yatırımlar, gençleri spora yönlendirmek için gece gündüz demeden oluşturulan çalışmalar ve fedakârca atılan adımlar özellikle kadınlarımızın önünü açtı. Bunun son meyvelerini Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gururla topladık… Türk kadını; gücünü, karakterini ve kazanma azmini bütün dünyaya gösterdi. Boksörlerimiz altın yumruklarıyla tarihte yeni bir sayfa açtı. Bu sayfaların satırlarını ise şampiyonların izinden gidecek yeni gençlerimiz zenginleştirecek. Amatör sporculara sahip çıkan başta F.Bahçe ve Trabzonspor olmak üzere kulüpleri de tebrik ederim.