Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:11
00:56
Başkan Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti 20.05.2022 | 22:45
13:54
03:29
Adana'da gençlik şöleni için hazırlık 20.05.2022 | 19:31
07:17
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AB'ye PKK/YPG tepkisi | Video 20.05.2022 | 14:08
00:41
03:45
52:54
Başkan Erdoğan'dan gençlerle kütüphane söyleşisi 19.05.2022 | 22:11
00:23
30:08
00:55
AK Parti'de görev değişimi 19.05.2022 | 18:33
02:38
04:51
02:42
MSB’den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı | Video 19.05.2022 | 10:34
02:41
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi "Alparslan" Mersin'de | Video 19.05.2022 | 10:27
00:49
03:11
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene katıldı | Video 19.05.2022 | 10:17
01:39
57:16
00:58
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 18.05.2022 | 10:45
Başkan Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyon olan milli sporcuları telefondan görüntülü arama yaparak tebrik etti.