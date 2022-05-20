Video Türkiye Başkan Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti
Başkan Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti

Başkan Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti

20.05.2022 | 22:45

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Başkan Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyon olan milli sporcuları telefondan görüntülü arama yaparak tebrik etti.

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