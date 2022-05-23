Şampiyon VakıfBank yurda döndü!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlı takım, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı - VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih: "Sezonu 5 kupayla kapattık. İnanılmaz bir sezondu. Tüm emeği geçenleri kutluyorum"

Süper Final'in gerçekleştirildiği Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan özel uçuşla İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafile, coşkuyla karşılandı. VakıfBank için ilk karşılama İGA PASS ekipleri tarafından uçağın yanaştığı kapıda yapılırken, havalimanındaki yolcu çıkış kapısında ise kulüp yöneticileri ve taraftarlar, takımı çiçeklerle karşıladı. Bando ekibinin de marşlar çaldığı karşılamada sporcular, taraftarla şampiyonluğu kutladı.

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Önemli bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, "Ülkemize böyle bir başarıyı getirdiğimiz için sporcularımızı, teknik heyetimizi kutluyorum. Yorucu bir sezon geçirdik. Sezonu 5 kupayla kapattık. İnanılmaz bir sezondu. Tarihimizde bu bir ilk. Türk voleybolu adına sevindirici olay. Tüm emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.