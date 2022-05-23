Son dakika: Voleybolda şampiyon Vakıfbank! Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi’ni kazandı

MUAZZAM BİR TAKIMIM VAR



VakıfBank Başantrenörü Guidetti tarihi galibiyet için mutluydu. İtalyan hoca, "5'te 5 yapmak istiyorduk ve bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Mücadele ettiğimiz her kulvarda tek bir amacımız var; kupa. Çok mutluyuz. Slovenya'da bile Avrupa'nın dört bir yanından gelen seyirciler vardı. Türkiye'de zaten hep dolu tribünlere oynuyoruz. Onların ilgisi bizi mutlu ediyor ve daha iyi oynuyoruz" dedi. Oyuncularından da övgüyle bahsederken, "Böyle bir takıma sahip olduğum için mutluyum. Muazzam bir mücadele ortaya koydular" ifadelerini kullandı. Ayrıca sadece 4 gün tatil yapacağını, sonra Milli Takım'la kampa gireceğini belirtti.