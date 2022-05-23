Son dakika: Voleybolda şampiyon Vakıfbank! Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi’ni kazandı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Böylece VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu.
SEZONU 5 KUPAYLA TAMAMLADI
Öte yandan bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde zafere ulaşan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde de şampiyon olarak sezonu 5 kupayla noktaladı.
Mücadeleye 3-0'lık seriyle başlayan VakıfBank, İtalyan ekibinden Paola Egonu'nun sayılarıyla geriye düşse de, Haak ve Zehra'nın etkili oyunuyla ilk seti 25-22'lik skorla aldı.
İkinci sete de üstün başlayan temsilcimiz, art arda bulduğu sayılarla rakibini geride tutarak seti 25-21 üstün tamamlayarak 2-0 öne geçti. İtalyan ekibi, Egonu ile bulduğu kritik sayılarla üçüncü seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü sete hızlı başlayan Imoco Volley, 9-5'lik üstünlük sağladı. Toparlanan VakıfBank skoru 11-11'e taşıdı. Başa baş geçen setin sonlarına doğru üstün oyununu rakibine kabul ettiren temsilcimiz, seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci şampiyonluğunu ilan etti.
MUAZZAM BİR TAKIMIM VAR
VakıfBank Başantrenörü Guidetti tarihi galibiyet için mutluydu. İtalyan hoca, "5'te 5 yapmak istiyorduk ve bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Mücadele ettiğimiz her kulvarda tek bir amacımız var; kupa. Çok mutluyuz. Slovenya'da bile Avrupa'nın dört bir yanından gelen seyirciler vardı. Türkiye'de zaten hep dolu tribünlere oynuyoruz. Onların ilgisi bizi mutlu ediyor ve daha iyi oynuyoruz" dedi. Oyuncularından da övgüyle bahsederken, "Böyle bir takıma sahip olduğum için mutluyum. Muazzam bir mücadele ortaya koydular" ifadelerini kullandı. Ayrıca sadece 4 gün tatil yapacağını, sonra Milli Takım'la kampa gireceğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazan VakıfBank'ı sosyal medya hesabından tebrik ederek, "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Stozice Spor Salonu'nda düzenlenen ve İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştıkları CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nin ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Zor bir sezonu geride bıraktıkları dile getiren Üstünsalih, "35. yılımızda sezona başlarken 5 kupa hedefi koymuştuk. Allah nasip etti, 5 kupanın 5'ini de aldık. Bugün CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Bir yıldız daha aldık. Gururluyuz. Türk voleyboluna, kadın voleyboluna hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.
Abdi Serdar Üstünsalih, Türk kadın voleybolunun dünyada ses getirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Gördüğünüz gibi CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Bunun arkasında ciddi bir altyapı var. Ekip çalışması ve ruhu var. Türk kadınına fırsat verildiği zaman neler yapabileceğinin bir göstergesi var. Bütün spor branşlarında bu katkıyı sunmalıyız. Fırsat vermeliyiz. Başarılar bir günlük değil, bir çalışmanın ürünü. Bunları yaparsak, Türk. sporu layık olduğu yere gelir. Çok mutluyuz. Türkiye'ye bu gururu yaşattıkları için teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ediyorum. VakıfBank olarak bu başarı ve gururu Türk halkına armağan ediyoruz."