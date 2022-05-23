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Giriş Tarihi: 23.5.2022 10:02 Son Güncelleme: 23.5.2022 10:02

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Paola Egonu'yu transfer etti! Paola Egonu kimdir?

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Paola Egonu’yu transfer etti! Paola Egonu kimdir?

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu transfer etti. Peki; Vakıfbank'ın yeni transferi Egonu kimdir? İşte tüm detaylar...

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.

EGONU KİMDİR?

Paola Ogechi Egonu 18 Aralık 1998 Nijerya asıllı İtalyan voleybolcudur. Fenerbahçe'nin yeni transferi Egonu, İtalya kadın milli voleybol takımında da oynamaktadır. 2018 Montreux Volley Masters, 2018 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'na, ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'ne katıldı.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Paola Egonu'yu transfer etti! Paola Egonu kimdir?
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