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Giriş Tarihi: 26.5.2022 11:56

Voleybol Festivalinin şampiyonları belli oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Voleybol Festivalinin şampiyonları belli oldu

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) iş birliğiyle Yenişehir Belediyesi CNR EXPO Fuar Merkezinde düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda Midi Kızlar ve Küçük Erkekler kategorileri sona erdi. Kızlarda Vakıf Bank voleybol takımı erkekler de ise Es Spor şampiyonluğa ulaştı.

Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl Mersin'de düzenlenen 160 takımla 4 bin 500 sporcunun mücadele ettiği Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Festival kapsamında geçtiğimiz hafta oynanan Yıldızlar kategorisi müsabakalarının ardından Midi Kızlar ve Küçük Erkekler maçları da tamamlandı. Midi Kızlar kategorisinde Vakıf Bank birinci, Ankara Aydınlık Gençlik Spor ikinci, Antalya Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi ise şampiyonada üçüncü oldu.

Küçük Erkekler kategorisinde ise Es Spor şampiyonluğa ulaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci, Bursa Güner Karakaya Spor ise üçüncü sırada yer aldı. Şampiyon olan ve dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. Türkiye Voleybol Federasyonunun fair-play "Adil Oyun Beyaz Kart" uygulamasında "Adil Oyun" davranışı gösteren dereceye giren takımların sporcularına ödülleri de takdim edildi. Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası 09-16 Haziran tarihleri arasında oynanacak Küçük Kızlar ve Midi Erkekler kategorisindeki maçlarla sona erecek.

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Voleybol Festivalinin şampiyonları belli oldu
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