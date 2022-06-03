Haber hattı

'Şanlıurfa'ya hizmetetmek büyük gurur'
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet MuharremKasapoğlu, Şanlıurfa'da yapılacak yatırımlarınprotokol imza törenine katıldı. Şanlıurfa'yakazandırılacak yatırımların ortak akılla planlandığınısöyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bubizler için büyük bir onur. Türkiye'ye hizmetetmekte heyecan duyduğumuzgibi Şanlıurfamıza hem gençlikiçin hem spor için yeni eserlerikazandırmak, yeni bir standardıbirlikte yükseltmek ayrıbir gurur" dedi. Bakan Kasapoğlu,Şanlıurfa'daki 13 ilçeye; 1500 seyircilispor salonu, 8 adet yarı olimpikyüzme havuzu, futbol sahası ve 250adet basketbol potası başta olmak üzerebirçok tesis kazandırılacağını söyledi.
Paul Pogba 80 milyon TLsadakat bonusu alacak
MANCHESTER United'ta performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Fransız yıldız Paul Pogba takımdan ayrılırken, veda etmesi bile KırmızıŞeytanlar'a pahalıya patladı… İngiliz ekibiyle kontratını tamamladığı için Pogba, sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Euro (80 milyonTL) sadakat bonusunu almaya hak kazandı. MANU'da ilk senesinde 10, sonraki yıllarında ise 9 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki oyuncu çeşitli primlerle cebini doldurdu. Pogba, 2016'da 104 milyon Euro rekor ücretle Juventus'tan transfer olmuştu.
Fenerbahçe Opet'teNaz gitti, Macris geldi
FENERBAHÇE Opet'te yeni sezon yapılanması hızlı başladı. Sarı-lacivertliler dün Brezilya Milli Takımı'nın pasörü Macris'i transfer ederken, geçen sezon THY'de forma giyen Aslı Kalaç ile VakıfBank'ta oynayan Meryem Boz'u da renklerine bağladı. Ayrıca Naz Aydemir,Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgençve Mina Popovic ile de yollar ayrıldı. Bu oyunculardan Naz, Türk Hava Yolları'na 2 yıllık imza attı. Dicle Nur'un da THY'ye gitmesi bekleniyor. Popovic de G.Saray ile anlaşmıştı.
VakıfBank bayrağıİstanbul Boğazı'nda
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda ve son olarak CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan VakıfBank'ta kutlamalar sürüyor. Sarı-siyahlıların bayrağıİstanbul'un simgeleri olan 15Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih SultanMehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan SelimKöprüsü'nde dalgalanıyor. Şampiyonun bayrağı ayrıca; VakıfBank Genel Müdürlüğü'ne ve VakıfBank Spor Sarayı'na asıldı.
Arda üretkenlikteAvrupa'da zirvede
FENERBAHÇE formasını geride kalan sezonda 12 kez giyen Arda Güler, kaydettiği3 gol-3 asistle Avrupa'nın zirvesineyerleşti. Genç yıldız adayı, performansıyla Avrupa'nın 10 liginde oynayan 21 yaş altı oyuncular arasında 90 dakika başına en fazlagol beklentisi (xG) üreten isim olmayıbaşardı. 0.54'lük gol beklentisi değeri tutturan Arda, Spezia'lı Eddie Salcedo (0.39), Dortmund'tan Reyna (0.33) ve B.Münih'ten Jamal Musiala'yı (0.30) geride bıraktı.
Swiatek finale yükseldi
FRANSA Açık'ta kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 20 numaralı Daria Kasatkina'yı 2-0 yenerek finale çıktı. Kariyerinin ilk grand slam yarı finalinde Kasatkina karşısında rahat oynayan 2020 şampiyonu Swiatek, maçı 6-2ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı. Galibiyet serisini 34 karşılaşmaya çıkaran 21 yaşındaki Polonyalı tenisçi, adını finale yazdırdı.