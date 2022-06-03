Haber hattı

GENÇLIK ve Spor BakanıŞanlıurfa'da yapılacak yatırımlarınprotokol imza törenine katıldı. Şanlıurfa'yakazandırılacak yatırımların ortak akılla planlandığınısöyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bubizler için büyük bir onur. Türkiye'ye hizmetetmekte heyecan duyduğumuzgibidedi. Bakan Kasapoğlu,Şanlıurfa'daki 13 ilçeye; 1500 seyircilispor salonu, 8 adet yarı olimpikyüzme havuzu, futbol sahası ve 250adet basketbol potası başta olmak üzerebirçok tesis kazandırılacağını söyledi.MANCHESTER United'ta performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Fransız yıldız Paul Pogba takımdan ayrılırken,İngiliz ekibiyle kontratını tamamladığı için Pogba, sözleşmesinde yer alanMANU'da ilk senesinde 10, sonraki yıllarında ise 9 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki oyuncu çeşitli primlerle cebini doldurdu. Pogba, 2016'darekor ücretle Juventus'tan transfer olmuştu.FENERBAHÇE Opet'te yeni sezon yapılanması hızlı başladı. Sarı-lacivertliler dün Brezilya Milli Takımı'nın pasörü Macris'i transfer ederken, geçen sezon THY'de forma giyen Aslı Kalaç ile VakıfBank'ta oynayan Meryem Boz'u da renklerine bağladı. Ayrıcaile de yollar ayrıldı. Bu oyunculardan Naz, Türk Hava Yolları'na 2 yıllık imza attı. Dicle Nur'un da THY'ye gitmesi bekleniyor.MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda ve son olarak CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan VakıfBank'ta kutlamalar sürüyor.Şampiyonun bayrağı ayrıca; VakıfBank Genel Müdürlüğü'ne ve VakıfBank Spor Sarayı'na asıldı.FENERBAHÇE formasını geride kalan sezonda 12 kez giyenGenç yıldız adayı, performansıyla Avrupa'nın 10 liginde oynayan 21 yaş altı oyuncular arasında 90 dakika başına0.54'lük gol beklentisi değeri tutturan Arda, Spezia'lı Eddie Salcedo (0.39), Dortmund'tan Reyna (0.33) ve B.Münih'ten Jamal Musiala'yı (0.30) geride bıraktı.FRANSA Açık'ta kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 20 numaralı Daria Kasatkina'yı 2-0 yenerek finale çıktı. Kariyerinin ilk grand slam yarı finalinde Kasatkina karşısında rahat oynayan 2020 şampiyonuGalibiyet serisini 34 karşılaşmaya çıkaran 21 yaşındaki Polonyalı tenisçi, adını finale yazdırdı.