Haber hattı

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Giriş Tarihi: 3.6.2022

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'Şanlıurfa'ya hizmet etmek büyük gurur'
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da yapılacak yatırımların protokol imza törenine katıldı. Şanlıurfa'ya kazandırılacak yatırımların ortak akılla planlandığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu bizler için büyük bir onur. Türkiye'ye hizmet etmekte heyecan duyduğumuz gibi Şanlıurfamıza hem gençlik için hem spor için yeni eserleri kazandırmak, yeni bir standardı birlikte yükseltmek ayrı bir gurur" dedi. Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki 13 ilçeye; 1500 seyircili spor salonu, 8 adet yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sahası ve 250 adet basketbol potası başta olmak üzere birçok tesis kazandırılacağını söyledi.

Paul Pogba 80 milyon TL sadakat bonusu alacak
MANCHESTER United'ta performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Fransız yıldız Paul Pogba takımdan ayrılırken, veda etmesi bile Kırmızı Şeytanlar'a pahalıya patladı… İngiliz ekibiyle kontratını tamamladığı için Pogba, sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Euro (80 milyon TL) sadakat bonusunu almaya hak kazandı. MANU'da ilk senesinde 10, sonraki yıllarında ise 9 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki oyuncu çeşitli primlerle cebini doldurdu. Pogba, 2016'da 104 milyon Euro rekor ücretle Juventus'tan transfer olmuştu.

Fenerbahçe Opet'te Naz gitti, Macris geldi
FENERBAHÇE Opet'te yeni sezon yapılanması hızlı başladı. Sarı-lacivertliler dün Brezilya Milli Takımı'nın pasörü Macris'i transfer ederken, geçen sezon THY'de forma giyen Aslı Kalaç ile VakıfBank'ta oynayan Meryem Boz'u da renklerine bağladı. Ayrıca Naz Aydemir, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç ve Mina Popovic ile de yollar ayrıldı. Bu oyunculardan Naz, Türk Hava Yolları'na 2 yıllık imza attı. Dicle Nur'un da THY'ye gitmesi bekleniyor. Popovic de G.Saray ile anlaşmıştı.

VakıfBank bayrağı İstanbul Boğazı'nda
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda ve son olarak CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan VakıfBank'ta kutlamalar sürüyor. Sarı-siyahlıların bayrağı İstanbul'un simgeleri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor. Şampiyonun bayrağı ayrıca; VakıfBank Genel Müdürlüğü'ne ve VakıfBank Spor Sarayı'na asıldı.

Arda üretkenlikte Avrupa'da zirvede
FENERBAHÇE formasını geride kalan sezonda 12 kez giyen Arda Güler, kaydettiği 3 gol-3 asistle Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Genç yıldız adayı, performansıyla Avrupa'nın 10 liginde oynayan 21 yaş altı oyuncular arasında 90 dakika başına en fazla gol beklentisi (xG) üreten isim olmayı başardı. 0.54'lük gol beklentisi değeri tutturan Arda, Spezia'lı Eddie Salcedo (0.39), Dortmund'tan Reyna (0.33) ve B.Münih'ten Jamal Musiala'yı (0.30) geride bıraktı.

Swiatek finale yükseldi
FRANSA Açık'ta kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 20 numaralı Daria Kasatkina'yı 2-0 yenerek finale çıktı. Kariyerinin ilk grand slam yarı finalinde Kasatkina karşısında rahat oynayan 2020 şampiyonu Swiatek, maçı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı. Galibiyet serisini 34 karşılaşmaya çıkaran 21 yaşındaki Polonyalı tenisçi, adını finale yazdırdı.

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