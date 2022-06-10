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Giriş Tarihi: 10.6.2022 20:10

Özel sporcu Fatma Damla Altın'dan altın madalya!

AA
Özel sporcu Fatma Damla Altın’dan altın madalya!

Milli sporcu Fatma Damla Altın, Fransa'da düzenlenen Open Paris 2022 Grand Prix'de altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda mücadele eden Fatma Damla Altın, uzun atlamada 5,52 metre ile altın madalyaya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, sporcusu Fatma Damla Altın'ı tebrik ederek, "Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım ve diğer tüm teknik ekibimizi de kutluyorum. Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılarak oradan çok sayıda madalya çıkarmak." dedi.

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Özel sporcu Fatma Damla Altın'dan altın madalya!
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