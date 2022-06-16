Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Avustralya Grand Prix'si 2035 yılına kadar Formula 1 takviminde!
Giriş Tarihi: 16.6.2022 11:09

Avustralya Grand Prix'si 2035 yılına kadar Formula 1 takviminde!

AA
Avustralya Grand Prix’si 2035 yılına kadar Formula 1 takviminde!

Formula 1 ile Avustralya Grand Prix'si arasında 10 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Avustralya Grand Prix'sinin 2025 yılında sona erecek yarış sözleşmesinin 2035 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının da gelecek yıldan itibaren hafta sonu programına dahil olacağı belirtildi.

Bu yıl 8-10 Nisan tarihlerinde yapılan Avustralya Grand Prix'si için yaklaşık 420 bin sporsever Albert Park'ı ziyaret etmiş ve bu rakam ülkede bir hafta sonu etkinliğine en büyük katılım olarak tarihe geçmişti.

Albert Park, 1996 yılından bu yana Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KAZANANI: Survivor All Star araba ödülünü kazanan yarışmacı kim oldu?
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT düzenlemesi için dikkat çeken açıklama: Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak!
Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
ASGARİ ÜCRET GÜNCEL DURUM: Bakan Vedat Bilgin'den temmuz zammı için yeşil ışık! 2022 asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
SURVIVOR'DA ARABA ÖDÜLÜ LEXUS NX 350h sahibini buldu! 2022 Aracın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi! Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL?
Emekli zammı son durum: Emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak? hesaplandı SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek maaşlar belli oldu!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oldu! Dünya ABD'ye kilitlendi: Fed toplantısı sonrası 1994'den beri ilk yaşandı
EYT YASASINDA SON DURUM: EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya Grand Prix'si 2035 yılına kadar Formula 1 takviminde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA