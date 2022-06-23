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Giriş Tarihi: 23.6.2022 15:47

Fatih Cihan yeniden Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nda

İHA
Fatih Cihan yeniden Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nda

İç transferde 5 isimle yeniden anlaşan, dış transferde ise 2 oyuncuyu kadrosuna katan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son olarak orta oyuncu Fatih Cihan ile anlaşma sağladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 voleybol sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İç transferde 5 isimle yeniden anlaşan, dış transferde ise 2 oyuncuyu kadrosuna katan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son olarak orta oyuncu Fatih Cihan ile anlaşma sağladı.

Başantrenör Cemal Bora Şensoy'un 2022-2023 sezonunda da takımın başında olacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2020-2021 sezonunda da kadroda yer alan 1991 doğumlu ve 1,97 boyundaki oyuncuyu kadrosunda kattı. İstanbul BBSK altyapısından yetişen Fatih Cihan, ardından Beşiktaş, Afyon Belediyesi Yüntaş, Arhavi Voleybol ve 2020-2021 sezonun Bursa Büyükşehir Belediyespor'da oynarken, 2021-2022 sezonunda Tokat Belediye Plevne formasıyla 26 maçta görev yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçörDmitriiBahov, smaçör Gökhan Gökgöz, pasör MuriloRadke, orta oyuncu Uğur Güneş ve pasör çaprazı Berk Dilmenler'le yeniden anlaşmış, libero Caner Ergül ve libero Burak Çevik'i kadrosuna katmıştı.

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Fatih Cihan yeniden Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nda
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